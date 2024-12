David Ortiz lamentó que Juan Soto no haya ido a Boston

Juan Soto eligió a los New York Mets como su equipo por los próximos 15 años en lo que fue un contrato récord para la historia del deporte. Pues el dominicano recibirá $765 millones de dólares durante este tiempo en Nueva York.

Uno de los equipos que también le hizo una oferta a Soto para firmarlo fueron los Boston Red Sox. Quienes estuvieron a punto de hacerlo realidad con la ayuda del Salón de la Fama y exjugador estrella de la franquicia David Ortiz.

El dominicano estaba intentando persuadir a su compatriota para que fuera a Boston. Sin embargo los $765 millones de los Mets le parecieron a Soto mucho más atractivos.

Ortiz lamentó recientemente en una entrevista para The New York Times que el joven pelotero no haya ido a la franquicia en la que él jugó por 14 temporadas. “Lo queríamos en Boston, pero desafortunadamente no funcionó“, dijo el ex pelotero.

Juan Soto en su presentación con los New York Mets. Crédito: Frank Franklin II | AP

Pero a pesar del deseo de Ortiz por querer que Soto fuera a Boston el Salón de la Fama entendió perfectamente las razones por las que su compatriota firmó con la franquicia neoyorquina.

“Es un negocio. Siempre es un negocio y tiene que ir a donde sea mejor para él y su familia“, afirmó Ortiz en la entrevista. Y es que la familia de Soto recibirá en Queens un trato preferencial, el cual va desde una suite en el estadio, hasta seguridad privada en cada momento.

Po último Ortiz aprovechó para enviar un mensaje a la afición de los Mets. Que aunque lamentó que Soto no pudiera llegar a los Red Sox, felicitó a la franquicia de Queens por quedarse con el talentoso jardinero.

“Es genial. Es bien merecido lo que recibió, y vamos a seguir animándolo. Es un gran chico; tiene 26 años, pero es muy maduro. Ustedes van a disfrutar de Soto por un tiempo aquí en Nueva York”, cerró el ex grandeliga.

