Mariana Seoane explica sus motivos para decir que no hay hombres para enamorarse

La cantante y actriz Mariana Seoane compartió recientemente en sus redes sociales un mensaje sincero sobre su vida sentimental, confesando que le encantaría comenzar un romance muy pronto; sin embargo, asegura que se ha topado con un gran obstáculo y es que no se ha encontrado a nadie que cumpla con sus expectativas físicas y emocionales.

A través de su cuenta de TikTok, la artista expresó su frustración por haber conocido a varios solteros, pero lamentablemente, ninguno ha logrado reunir las cualidades necesarias para poder entablar una relación amorosa. En su video, Mariana explicó que aunque está abierta a encontrar el amor, las personas que ha conocido hasta el momento no han logrado conectar de manera profunda con ella.

“Me pregunto. ¿Por qué ya no hay hombres? Los que hay están para tirarlos a la basura. La mayoría de los hombres que están disponibles están casados y los que son solteros son guapos, pero están vacíos. Para colmo, los que podrían encajar son mucho mayores que una y así pues no se puede”, aseguró Mariana.

Como era de esperarse, la publicación de Mariana Seoane provocó que muchas de sus seguidoras le enviaran comentarios en los que aseguran que están de acuerdo con ella y le aconsejan que se quede soltera para no sufrir decepciones.

“Si tú que eres guapa, famosa y rica no encuentras galán, imagínate el resto de nosotras las simples mortales”, “Tienes toda la razón, están escasos. En la actualidad dejó de existir la caballerosidad, el romanticismo, la manera de saber conquistar a una dama”, “Los de nuestra edad, están casados, los solteros quieren vivir la vida loca, los viejos quieren jovencitas y los jóvenes buscan quien los mantengan”, “Pienso igual cada vez es más complicado” y “Hay crisis de hombres”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su publicación.

