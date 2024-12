Gaby Spanic dice si sería capaz de trabajar con Catherine Siachoque

Gaby Spanic, reconocida actriz y figura de la televisión latina, ha compartido su satisfacción con su participación en la tercera temporada del reality show “Secretos de villanas”, que recientemente finalizó en Canela.TV. En esta ocasión, la venezolana expresó que se sintió más relajada, permitiéndose disfrutar de la experiencia sin tomar los enfrentamientos y dinámicas del programa de manera personal.

En cuanto a sus deseos profesionales, Spanic manifestó su interés en trabajar con Catherine Siachoque en una telenovela, reconociendo el talento de su colega. También sugirió la inclusión de Itatí Cantoral en una próxima temporada, una idea que ha resonado con el público, destacando el aprecio que siente por ella.

“Con Catherine Siachoque me encantaría trabajar y que Laura fuera mi hermana mayor (ríe). Es una excelente actriz. Pasaron detallitos (entre nosotras cuando trabajamos juntas en el pasado), esas cosas de divas, pero nada se compara con los problemas de hoy en día”, dijo en exclusiva a People en Español.

A lo largo de su participación, Spanic reveló aspectos curiosos sobre sus compañeras en el reality. Cuando se le preguntó con quién le gustaría irse de vacaciones, no dudó en elegir a Laura Zapata, destacando una buena relación con ella. Por otra parte, en un tono humorístico, mencionó que Sabine Moussier era la villana que tardaba más en arreglarse, reflejando el ambiente distendido del programa.

“Yo a todas las admiro, he aprendido de todas. Este programa me ha fortalecido, me ha ayudado, no solamente a mí, también a ellas a confesar tantas cosas porque dentro de todo este gran show, este reality sincero y sin guion de estas estrellas icónicas de la televisión, somos seres humanos y tenemos vidas difíciles. A veces la realidad supera la ficción”, añadió durante la conversación exclusiva.

La interacción fuera de cámaras también generó anécdotas interesantes. Spanic destacó que Aylín Mujica y Cynthia Klitbo eran las que más diversión aportaban, lo que muestra un sentido de camaradería entre las participantes. A pesar de las rivalidades que suelen surgir en estos formatos, la actriz aseguró que no guarda rencor y que invitaría a todas las villanas a su fiesta de cumpleaños.

