Karina Banda quiere ser mamá en 2025: “Vamos a intentar… hacer una fertilización in vitro”

Karina Banda comparte el proceso que ha vivido a lo largo del 2024 para convertirse en mamá. La presentadora de “Desiguales” destaca el apoyo que ha recibido de sus compañeras de programa quienes la aconsejan, la animan e incluso la ilusionan.

“La verdad, sí pensé que para esta época ya iba a estar embarazada o teniendo a mi bebé pero al final, pues Dios y sus planes… Así que también lo respeto, no quito el dedo del renglón. Sigo con esa ilusión de poder embarazarme y ojalá que el próximo año ya lo logre”.

La presentadora mexicana siente que se ha saboteado a sí misma. “En todo este proceso he aprendido a ser paciente y a no tener miedo. Siento que también nos saboteamos mucho y comienzan las inseguridades o comienzan a salir los miedos y en lo personal yo solita como que me iba poniendo obstáculos y me iba metiendo cosas en la cabeza…

“Cómo va a cambiar mi vida, por ejemplo, que ya no va a ser tan fácil como ‘¡ay, me quiero ir de viaje!, ¡vámonos!’. Como que esta relación que tenemos Carlos y yo tan independiente, cada uno de nosotros y como pareja de poder decir ‘¡vámonos juntos, tú y yo y hagamos lo que queramos!’, a cuando ya hay un bebé que todo ha cambiado.

“Afortunadamente tengo unas compañeras que amo, que adoro, y que siempre están ahí para hacerme un ‘reset’ o sacudirme la cabeza. Y por ejemplo, ahora que veo a Migbelis (Castellanos) embarazada, pues también eso me ha llenado de mucha ilusión y ya lo veo más como mi prioridad”.

¿Cómo visualizas a tu hijo?

Yo traía mucho eso de los gemelos, la verdad. Ya no tanto porque después de que vi a las hijas de mi querida Amara, que son un torbellino, ya lo dudé. Ya no sé si quiero tener dos, mejor lo que Dios quiera, pero sí visualicé mucho tener twins».

Ahora, el próximo paso es probar con la inseminación in vitro.“Congelé mis óvulos precisamente para cuando llegara ese momento en el que estuviéramos listos. Tener como opción hacer un tratamiento in vitro, reproducción asistida, entonces vamos a intentar ya la segunda parte del proceso, que es hacer una fertilización in vitro, entonces eso es lo que vamos a intentar”, destacó la conductora de televisión.

