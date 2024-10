“Quería matarme”: empleado apuñalado durante robo de bodega en gasolinera en Nueva York

NYPD está buscando a un supuesto ladrón que, armado con cuchillo, apuñaló varias veces al empleado de una tienda de conveniencia dentro de una gasolinera BP en El Bronx.

El crimen sucedió en la gasolinera ubicada en 91 Westchester Square a la 1 a.m. del domingo. La víctima no identificada de 25 años fue llevada al NYC Health and Hospital/Jacobi y se encuentra en condición estable. Desde allí habló con ABC News y dijo que el atacante lo apuñaló repetidamente y parecía que “Quería matarme”.

La policía de Nueva York dijo que el sospechoso estaba tratando de robar en la tienda de comestibles y cuando el empleado intentó detenerlo lo atacó con un cuchillo, hiriéndolo en el cuello, el brazo y la cabeza.

La tienda ubicada dentro de la gasolinera BP no es una bodega independiente, pero Bodegas Unidas de América (UBA) la está apoyando y está ofreciendo una recompensa de $2,000 dólares por información que lleve al arresto del atacante. “El ladrón sacó un cuchillo y lo apuñaló varias veces”, dijo Fernando Mateo, vocero de la organización.

Todo sucedió por unos pocos artículos que la policía dijo que tenían un valor combinado de menos de $50 dólares. “Estos actos de violencia sin sentido han sacudido a la comunidad y la UBA está pidiendo el apoyo urgente de los funcionarios electos y los líderes de la comunidad para evitar más tragedias. La UBA sigue abogando por la creación de tiendas “Safe Haven”, asegurando que las bodegas de toda la ciudad estén equipadas con medidas de seguridad para proteger a los trabajadores y clientes“, indicó un comunicado.

UBA ha estado pidiendo al estado Nueva York que ayude a pagar más botones de pánico para las bodegas como los que 50 tiendas recibieron en un programa piloto en junio.

La víctima del domingo dijo que no está seguro de si un botón de pánico hubiera ayudado, pero cree que es una buena idea y espera que las cámaras que captaron el hecho ayuden a detener al atacante.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados.

A principios de este mes una pelea entre dos mujeres terminó con una de ellas fatalmente apuñalada en una bodega latina en El Bronx (NYC). En septiembre un hombre intentó robar una panadería en Queens armado con un rifle.

En mayo pasado Francisco Valerio, propietario de una licorería en Queens (NYC), fue arrestado después de dispararle a un supuesto ladrón que lo atacó. También ese mes un supuesto ladrón de cerveza murió tras ser acuchillado por el empleado de una bodega en Queens y el atacante no fue acusado, pese a las críticas de la familia de la víctima.

En otro caso similar, en julio de 2022 el dominicano José Alba fue arrestado por el apuñalamiento fatal de Austin Simon (35) en una discusión por el pago de una bolsa de papas fritas. Lo absolvieron días después cuando se determinó que había actuado “en defensa propia”, en medio de una polémica por la inseguridad en las bodegas de la ciudad.

Desde la pandemia muchos dueños han optado por reducir los horarios y colocar la mercancía bajo llave ante el alza en los robos en tiendas, farmacias y bodegas. También varios negocios minoristas han cerrado en los últimos años alrededor del país por ese motivo, dejando a miles de personas sin empleo y comunidades desasistidas, creando los llamados “desiertos de alimentos” (food deserts), es decir, zonas donde es difícil conseguir alimentos frescos asequibles o de buena calidad.

Los hurtos en las tiendas minoristas de la ciudad de Nueva York subieron un alarmante 81% durante el primer trimestre de 2023, en muchos casos con violencia. Así lo denunció entonces el grupo Acción Colectiva para Proteger Nuestras Tiendas (Collective Action to Protect Our Stores, CAPS-NY) que representa a 5,000 establecimientos, incluidos supermercados y bodegas, volviendo a exigir que los congresistas estatales aprueben leyes contra el hurto en las tiendas.