Plan de aranceles de Trump a productos importados de China y otros países podría impactar “significativamente” a Puerto Rico

Nueva York – La propuesta del presidente entrante Donald Trump para aumentar los aranceles a productos de China y otros países podría tener un efecto “significativo” en Puerto Rico debido a que en el territorio se importa la mayoría de lo que se consume, alertó el economista Sergio Marxuach.

“Aquí se importa casi todo lo que se consume, y pudiera ser significativo; depende de cada producto. No todos los productores van a poder pasar el 100% del costo a los consumidores, porque simplemente se le cae la demanda. En algunos productos, sí…No creo que pueda hacerlo con todos los productos, pero pudiéramos estar hablando de aumentos de 20%, 30%, en algunos productos en específico, lo que, dependiendo de la demanda y si son productos finales para el consumo o productos que se usan para la producción de otros, sí pudiera tener un impacto en cadena significativo en el costo de vida en Puerto Rico”, abundó a preguntas de El Diario el también director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE).

Las cifras que maneja el Gobierno y entidades especializadas en el tema de comercio exterior apuntan a que un 80% de los alimentos que se consumen en la isla son importados. Mientras que alrededor del 64% de los productos de consumo local provienen de EE.UU.

A preguntas de este rotativo sobre qué productos procedentes de China, por ejemplo, son los que se consumen más en Puerto Rico, Marxuach especificó: “Mayormente maquinaria; mucha ropa, también…camisas, pantalones, zapatos; muchos zapatos se manufacturan en China, aunque ahora parte de esa producción se ha ido a Vietnam y a otros lugares en el sur de Asia. Algunos automóviles, marca americana, pero tienen partes de componentes que son de China también se venden mucho en Puerto Rico. Ese tipo de producto es del que estamos hablando”.

A esto se suma que en Puerto Rico aplica la Ley de la Marina Mercante o leyes de cabotaje.

La Sección 27 de la Ley de la Marina Mercante de 1920, conocida como la Ley Jones, regula el transporte marítimo de mercancías entre Estados Unidos y territorios como Puerto Rico. El estatuto establece que el mismo tiene que realizarse en embarcaciones construidas en EE.UU., propiedad de ciudadanos de EE.UU. (al menos un 75%) y tripuladas por ciudadanos de esa nación.

Lo anterior es uno de los factores que afectan las tarifas de flete, según varios estudios sobre el tema.

Uno de Advantage Business Consulting de 2019 arrojó que transportar furgones por barco desde EE.UU. a Puerto Rico cuesta, en promedio, 2.5 veces o un 151% más que transportar desde otras terminales.

Lo anterior sería equivalente a un impuesto de cabotaje de 7.2% que se traduce en un costo de $300 por hogar o $107 por persona solamente en alimentos y bebidas.

Otros informes como el de Reeve & Associates y a Estudios Técnicos, Inc. (ETI), divulgado en julio de 2018, arrojó que los costos de transporte entre la zona continental de EE.UU. y Puerto Rico representan solo un pequeño porcentaje de los precios al detalle de los productos en la isla.

“Por ejemplo, los costos de envío marítimo representan solo 3 centavos (o el 2 por ciento) en el precio de venta de una lata de sopa de fideos de pollo, que se vende en San Juan a $1.58. Además, el precio de venta de una lata de sopas idéntica y del mismo detallista es el mismo en San Juan que en Jacksonville, Florida – desde donde se envió el producto”, especifican en el reporte.

Aproximadamente, el 90% de las importaciones se realiza desde el Puerto de Jacksonville.

¿En qué consiste el plan de aranceles de Trump?

El plan de Trump se enfoca en imponer nuevos aranceles a las mercancías extranjeras que ingresan a EE.UU.

En específico, Trump ha mencionado aranceles para productos de Canadá, México y China.

El republicano planea establecer un impuesto de 25% a todos los productos que ingresen al país desde Canadá y México, y uno de 10% a los de China. Trump lograría lo anterior a través de órdenes ejecutivas.

La intención de base al aumentar los impuestos de importación es crear más empleos en fábricas, reducir el déficit federal y los precios de los alimentos, según enumera un artículo de la agencia Associated Press.

Varios economistas han alertado, sin embargo, que la propuesta de Trump tendría un efecto colateral negativo para al consumidor al aumentar los precios de las mercancías.

Marxuach coincidió con esta premisa al señalar que es contradictorio que Trump hable de bajar la inflación y el costo de los productos básicos, mientras insiste en imponer los aranceles que podrían elevar el precio de alimentos y otras mercancías.

“Yo creo que si tú hablas con 10 economistas, por lo menos, nueve, te van a decir que las políticas de Trump ahora mismo son contradictorias…El está hablando de reducir la inflación, los niveles de precios, pero en la medida en que EE.UU. siga importando productos, no solamente de China, también ha hablado de imponerle aranceles a productos de Canadá, de México, que también son socios comerciales grandes de EE.UU.; obviamente eso es un impuesto que se tiene que pagar cuando el producto entra en la frontera”, expuso el experto.

En este sentido, Marxuach se refirió al efecto en cadena que se traduciría en un impacto al bolsillo del consumidor.

“Trump tiene una idea equivocada, no sé si es a propósito o porque simplemente no entiende como funcionan los aranceles. El parece creer que si yo le pongo un arancel a un producto de China, ese dinero lo va a pagar el gobierno de China, y eso no es cierto. El productor en China, digamos que hace tractores; pues cuando llega ese tractor a EE.UU., la compañía que está importando esa maquinaria le paga al productor chino y le paga al gobierno de EE.UU. el arancel que le impongan. Entonces, en la medida que pueda le pasa ese costo al consumidor final, porque él es un intermediario…En algunos productos, el intermediario podrá absorber parte de ese arancel, pero no en todos los productos. En muchos productos se va a pasar. Lo que va a terminar pasando es que va estar aumentando el costo de inflación”, explicó.

Según el entrevistado, el efecto dependerá de si la medida disuade o no a compañías a que permanezcan produciendo en EE.UU., parte de lo que también busca lograr Trump con el plan.

“Si eres una compañía americana que operas en China, ese es el incentivo que tienes…’Bueno, para evitar pagar el arancel este, me voy a producir a Estados Unidos, en Texas, Florida o en Puerto Rico; no tengo que pasar ese arancel que me imponen cuando viene de China”, añadió.

¿Puede Trump bajar la inflación y el precio de los productos básicos?

A preguntas de El Diario sobre cuán ejecutable o no es la promesa de Trump de bajar la inflación y el costo de productos básicos sobre la que insistió durante su campaña, dijo que es muy poco lo que un presidente puede hacer sobre ese particular.

“Lo que la gente le ha molestado mucho es que el nivel de precios se ha quedado más alto de lo que era antes de la pandemia…Antes de la pandemia, una bolsa de papitas Lay’s te costaba $3.50; ahora te cuesta casi $6…Y, aunque se quede en $6 por el próximo año, lo que la gente dice es que todavía está en $6 y antes de la pandemia pagaban $3.50”, puso como ejemplo.

En un cambio en el tono de su discurso tras ganar las elecciones, Trump dijo que será difícil cumplir con esa promesa de campaña.

“O alguien habló con él (Trump) o finalmente pensó como empresario, pero es muy poco lo que el presidente puede hacer para ordenarle a Frito Lay para que baje el precio de las papitas de $6 a $3.50 otra vez”, planteó Marxuach al respecto.

El portavoz de CNE fue más allá al indicar que lo que Trump pretende hacer podría traducirse en lo que se conoce como deflación, que complicaría aún más el escenario.

“Está confundiendo dos conceptos, el nivel de precios y la tasa de aumento en los precios. La inflación puede ser cero, pero el costo de las papitas se va a quedar en $6. Si tú la quieres reducir al nivel donde estaba antes de la pandemia, eso es bien malo desde el punto de vista económico, porque estás induciendo un espiral de precios hacia abajo que fue lo que creó la Gran Depresión, porque entonces las compañías que las producen empiezan a decir que ya no pueden cobrar $6 y van a cobrar $5.50, pero si cobran $5.50 no puedo tener todos estos empleados, tengo que producir menos, tengo que cerrar fábricas. Al tú dejar de emplear gente, esa gente deja de consumir, lo que baja la demanda por otros productos que empiezan a pensar igual y a cerrar fábricas, a desemplear gente y empieza ese ciclo. O sea, que tampoco tú quieres entrar en ese ciclo de deflación que es como le llaman los economistas”

El economista añadió que va a tomar tiempo ajustarse a los precios de antes de la pandemia, si es que se logra.

“El aumento después de la pandemia fue brutal; fue una cuestión de meses”, afirmó.

Sobre las críticas a la Administración Biden por su manejo del asunto, Marxuach dijo: “La tasa de aumento se ha bajado. Ya no estamos en una tasa de 8% de inflación; está en 2 y pico…La Administración sí ha logrado controlar ese aumento. Lo que no ha podido hacer es, el nivel de lo que pagas por la libra de carne, la bolsa de papitas, el litro de leche; ese nivel se ha quedado a precios más altos de antes de la pandemia. Arreglar eso es bien difícil y ningún presidente lo puede hacer, ni Trump, ni Biden. Lo que pasa es que Trump fue bien hábil echándole la culpa a Biden…”.

