Alessandra Rosaldo opina sobre la polémica de Eugenio Derbez y Selena Gómez

El actor mexicano Eugenio Derbez causó controversia por criticar la actuación de Selena Gómez en la película ‘Emilia Pérez’. Su crítica se volvió viral y dividió opiniones en redes sociales. Pero todo se intensificó cuando la actriz le respondió a Derbez y luego el creador de la Familia P. Luche se disculpó con ella. Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, opinó sobre la controversia que protagoniza su esposo.

En una conversación con ‘El Gordo y la Flaca’, la cantante mexicana se pronunció sobre la controversia que protagonizó Eugenio Derbez y aseguró que como familia están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones. Sin embargo, asegura que su esposo reconoce que cometió un error.

“Yo como… así de ‘¿Pero qué necesidad?’. Pero mira, no es la primera vez que se le envuelve en una controversia. Entonces, ya como familia lo sabemos manejar. Yo he tenido que aprender sobre la marcha. En esta ocasión, pues, hizo sus comentarios. Se dio cuenta que cometió un error”, dijo en la entrevista.

Alessandra Rosaldo afirmó que lejos de criticarlo, lo que hizo como esposa fue apoyarlo en medio de esta situación difícil. “Yo como esposa, la verdad es que trato de estar con él, de apoyarlo. Sobre todo, y tú lo sabes, cuando ellos están en un mal momento, lo peor que podemos hacer es ir a tirarles todavía ¿no? Entonces, exacto. Yo traté de calmarlo y de apoyarlo. Y decirle, tranquilo, tranquilo. Esto tiene solución. Y juntos vamos a salir de esto”, compartió.

Otro de los que se pronunció recientemente sobre esta controversia fue José Eduardo Derbez, hijo mayor de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. En un encuentro con la prensa el mayor de los Derbez habló al respecto.

“Siempre que pasa algo con mi papá la gente va y se desquita con nosotros, no entiendo por qué, pero así funciona. Yo intento no clavarme ni meterme a leer nada en redes porque sino o te afecta o terminas triste y deprimido (…) Yo no puedo hacer nada, si la gente viene y se desquita, pues… está bien, son golpes que se lleva uno por estar aquí”, dijo José Eduardo Derbez a la prensa

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Selena Gómez?

Eugenio Derbez criticó la actuación de Selena Gómez en la película ‘Emilia Pérez’ la cual calificó de ‘indefendible’ en el podcast ‘Hablemos de cine con…’ de Gaby Meza.

“Selena es… indefendible. Yo decía, no puedo creer que nadie esté hablando de eso. No puedo creer que nadie… ¿Por qué les da miedo hablar de Selena Gomez? ¿Y sabes de qué además? Siento que… por ejemplo, en Cannes le dieron un premio. Y en Estados Unidos nadie había hablado de eso. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada en español”.

Selena Gómez respondió a las críticas de Derbez diciendo: “Entiendo lo que piensan. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Tras la controversia, Derbez decidió publicar una disculpa hacia Selena Gómez. “Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, escribió el conocido actor mexicano.

