Dominicano Sammy Sosa pide perdón por “errores” cometidos con los Cubs

El jardinero dominicano Sammy Sosa, leyenda de los Chicago Cubs, se sinceró y admitió haber cometido ‘errores’ que mancharon su carrera como beisbolista profesional en la MLB.

Este jueves, el siete veces todoestrella con Chicago y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1998 emitió un comunicado en el que se disculpó y reconoció que “cometí errores” durante su carrera como jugador, marcada por acusaciones de uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

“Lo dejé todo en el terreno para los Cubs y sus fanáticos, porque quería ganar y hacerlos felices. Amaba ver a los fanáticos en las graderías derechas del Wrigley (Field) en todos los juegos como locales”, inicia diciendo el comunicado de Sosa.

“Entiendo por qué algunos jugadores de mi era no siempre obtienen el reconocimiento que nuestras estadísticas merecen. Hubo veces en las que hice lo que sea para poderme recuperar de lesiones en un esfuerzo por conservar mi fuerza y desempeñarme en 162 partidos. Nunca rompí ninguna ley, pero en retrospectiva, cometí errores y me disculpo”, señaló Sosa.

“Logramos muchas cosas como equipo y trabajé extremadamente duro en la caja de bateo para convertirme en un gran bateador. Los fanáticos de los Cubs son los mejores del mundo y espero que los fanáticos, los Cubs y yo podamos unirnos nuevamente y caminar hacia adelante. No podemos cambiar el pasado, pero el futuro es brillante. En mi corazón, siempre he sido un Cub y no puedo esperar a ver a los fanáticos de los Cubs de nuevo”, culmina diciendo el comunicado.

Respuesta de los Cubs

El dueño de los Cubs, Tom Ricketts, reconoció que la disculpa del ex pelotero es un avance para reparar la relación con el equipo:

“Agradecemos a Sammy por haber publicado su declaración y por haberse puesto en contacto con nosotros”, señaló Rickets.

“Nadie jugó más duro ni quiso ganar más. Nadie es perfecto, pero nunca dudamos de su pasión por el juego y los Cubs. Es un eufemismo decir que Sammy es un favorito de los aficionados. Tenemos pensado invitarlo a la Convención de los Cubs de 2025 y, aunque es un aviso con poca anticipación, esperamos que pueda asistir. Estamos listos para avanzar juntos”, reza el comunicado.

Impresionante carrera de Sammy Sosa en MLB

Sosa debutó en las Grandes Ligas con los Rangers y terminó su carrera con los Orioles y nuevamente con Texas, pero siempre será recordado por sus carismáticos años con los Cubs entre 1992 y 2004.

Conectó 545 de sus 609 jonrones en su carrera vistiendo el uniforme de los Cachorros, incluyendo 66 durante el verano de 1998, cuando él y Mark McGwire, de los Cardinals, cautivaron al país con una competencia amistosa por romper el récord de cuadrangulares para una temporada de Roger Maris.

McGwire terminó imponiéndose con 70 jonrones ese año, pero Sosa lideró las Grandes Ligas en carreras impulsadas y bases totales, llevándose los honores de JMV de la Liga Nacional.

Ese rendimiento marcó un período de cuatro años, de 1998 a 2001, en el que el quisqueyano dejó una media de 61 cañonazos, 149 impulsadas, un promedio de bateo de .310 y un OPS de 1.058. En total, Sosa acumuló 1,414 empujadas con los Cachorros (tercero en la historia del equipo), 873 extrabases (tercero), 3,980 bases (cuarto), 1,245 anotadas (sexto) y un WAR de 58.8 (sexto). Su porcentaje de slugging de .569 y su OPS de .927 con los Cachorros ocupan el segundo lugar en la historia de la franquicia.

