Liliana Rodríguez no pierde la fe en arreglarse con ‘El Puma’

José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como “El Puma”, es una figura icónica y su carrera ha estado marcada por éxitos musicales y reconocimientos, pero también ha estado acompañada de su vida personal, la cual ha presentado desafíos y tensiones familiares. A lo largo de dos décadas, él estuvo casado con Lila Morillo, una cantante venezolana con quien tuvo dos hijas: Liliana y Lilibeth.

En 1996, El Puma contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con Carolina Pérez. De su segunda relación nació Génesis, su tercera hija. Sin embargo, a pesar de las bendiciones de la paternidad, la dinámica entre las dos familias resultó ser complicada. Liliana y Lilibeth han expresado que la relación que construyeron con su madrastra y su hermana menor no fue la mejor.

Las declaraciones de Liliana revelan una faceta más personal y dolorosa de la vida de El Puma. A pesar de la brecha que se ha formado, ella todavía guarda esperanza de reconciliarse con él. En sus comunicaciones, ha intentado acercarse a él a través de mensajes, pero lamentablemente, estos intentos no han tenido el resultado que ella esperaba.

“Ha pasado una eternidad, cien años de soledad, como dicen por ahí. Pero creo en el Dios de reconciliación y de amor, y de unión, y de familia. Dios trabaja, cada quien a su tiempo”, dijo en un encuentro con la prensa.

La historia de José Luis y su familia pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones humanas, incluso entre aquellos que, a primera vista, podrían parecer tenerlo todo: “Le escribo algo; me lee, pero no me contesta ¿quién sabe si es él o no? No puedo juzgar porque uno no sabe lo que está pasando del otro lado de la historia. Entonces, ya pasé esa página; ya he crecido, he madurado, no puedo suponer, no puedo juzgar”, agregó.

A medida que el Puma continúa con su carrera artística, la historia de su familia sigue siendo un recordatorio de que detrás de las luces y la fama, existen realidades humanas complejas y sentimientos que merecen ser entendidos y atendidos. La esperanza de Liliana de reunirse con su padre resuena como un eco de amor y deseo de reconexión que muchas familias pueden compartir en sus propias historias.

