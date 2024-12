Trump debería mostrar “arrepentimiento” para conseguir indulto por su condena por sobornos

Los representantes legales de Donald Trump están luchando para conseguir la revocación de la condena penal de su cliente por sobornos, sin embargo, la única demócrata de Nueva York con autoridad para concederle el indulto dijo que el presidente electo primero deberá demostrar algo de remordimiento.



Fue durante una conferencia de prensa que Kathy Hochul dejó en claro que nadie recibe un trato mejor, ni peor de su parte.



“Hay un proceso de indulto en el estado de Nueva York. Es largo”, dijo al tiempo que aclaró que “se requiere un par de elementos: uno de ellos es el remordimiento”.



“Nadie recibirá un trato mejor ni peor por mi parte cuando tome esas decisiones que cambian la vida”, dijo. “Estamos analizando las peticiones que llegan durante todo el año. Así que nadie recibirá favores adicionales ni nadie recibirá un trato peor”.



Kathy Hochul también dijo existe un “proceso por el que todos tienen que pasar” así tenga que ser “presidente o cualquier otra persona”.



Y Trump, más allá de demostrar remordimiento, se ha encargado de lanzar ataques en contra del juez Juan Merchan quien el lunes pasado negó la petición de desestimar el caso criminal de 34 delitos.



“Es una orden completamente ilegal y psicópata” dijo Trump al tiempo que se refirió a Merchan como “profundamente conflictivo, corrupto, parcial e incompetente”.



Las duras declaraciones de Trump llegaron después de que el juez desestimara la decisión de un jurado en su contra, por el caso Daniels, a quien pagó para que no hablara de una relación que tuvieron en 2006; el caso no fue el pago en sí, sino por la forma en que lo realizó y la forma en que se le retribuyó su ex abogado Michael Cohen los $130,000 dólares.

“Juan Merchan ha faltado por completo el respeto a la Corte Suprema de los Estados Unidos y a su histórica decisión sobre la inmunidad”, afirmó Trump. “Pero incluso sin inmunidad, este caso ilegítimo no es más que un engaño amañado. Merchan, que es un partidario radical, escribió una opinión que es deliberadamente ilegal, va en contra de nuestra Constitución y, si se le permite que se mantenga, sería el fin de la presidencia tal como la conocemos”.



Los fiscales han señalado que estarían dispuestos a retrasar cualquier sentencia hasta el final del segundo mandato de Trump, quien no puede ser encarcelado mientras ejerza el poder de presidente.



