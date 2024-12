Erik Morales asegura que el réferi se equivocó al detener la pelea de Jaime Munguía

El histórico boxeador mexicano y entrenador de Jaime Munguía, Erik ‘Terrible’ Morales, decidió pronunciarse sobre el combate que protagonizó su protegido el fin de semana contra Bruno Surace; enfrentamiento en el que fue contundentemente superado al recibir un nocaut y cerrar el año de forma negativa a pesar de sus esfuerzos para lograr el triunfo.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para el canal ‘Un Round Más’, Morales destacó que el réferi Juan José Ramírez se precipitó en detener el combate entre ambas figuras y sostuvo que no hizo su trabajo de la mejor forma en la que se podía esperar antes de detener el combate en el sexto asalto.

“Pero creo que sí cometió una precipitación muy grande. Creo que nunca se fijó en donde estaba el boxeador contrario”, destacó el Terrible en sus declaraciones; al mismo tiempo detalló que tras la caída de Jaime Munguía a la lona no mandó a Surace a la esquina neutral como dicta el reglamento y esto generó una falta grave durante el combate.

“Las reglas dicen y te dicen en los vestidores muy claramente: ‘si tú lo llegas a tumbar y no te vas a la esquina neutral, voy a parar el conteo hasta que estés en el lugar neutral y voy a empezar a contar otra vez. Así que te pido que si lo llegas a tumbar te vayas para acá y también si llegas a caer, y si no me sigues las reglas voy a parar la pelea’”, detalló.

Detalles tras la caída

Luego del potente impacto que recibió Jaime Munguía en el sexto asalto el peleador rival se encontraba cerca de una de las esquinas neutrales; posterior a esto el réferi fue directamente a donde estaba el mexicano para iniciar la cuenta y en ningún momento le ordenó a Surace que se fuera a la esquina neutral como dictan las reglas.

Cuando el réferi está en la cuenta de ocho y nueve, Surace va caminando de regreso a la esquina azul, sin perder de vista lo que está ocurriendo con Jaime; posterior a eso el peleador corre a una de las esquinas neutrales para subir a las cuerdas y celebrar su victoria tras ser declarado el nocaut.

