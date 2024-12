Poncho De Nigris le responde a Alfredo Adame por decirle “fracasado”

En una entrevista para el programa ‘La mesa caliente’ de Telemundo, Alfredo Adame arremetió contra Poncho de Nigris, a quien calificó de “fracasado”. Según él, el influencer carece de talento y su única forma de generar atención es a costa de personas exitosas, como la empresaria puertorriqueña Maripily Rivera.

La respuesta de Poncho de Nigris, aunque no se detalla en profundidad, ha sido un elemento de interés en esta disputa pública. A menudo, este tipo de intercambios verbales no solo encienden la curiosidad del público, sino que también abren debates sobre la ética en la industria del entretenimiento.

“Alfredo Adame me cae muy bien, es que Adame ya tiene demencia senil, ya lo que diga es como contenido de diversión, me cae bien el golden boy, es un viejito a toda madre. Yo lo voy a cuidar, como es amigo de Maripily, no sabe ni lo que dice para llamar la atención. Es el único señor que no tiene trabajo, y que se lo madr*n en las calles todos. Yo si lo veo en la calle, lo voy a apoyar y lo voy a cuidar y defender porque está viejito, uno va para allá, pero no estamos cuidando para no llegar tan jodids”, dijo a los medios de comunicación.

¿Qué dijo Alfredo Adame?

Las declaraciones de Alfredo no solo reflejan una postura crítica hacia Poncho, sino que también ponen de manifiesto la competencia y las dinámicas a menudo hostiles que pueden existir entre los diferentes actores del espectáculo. La elección de las palabras por parte de Adame sugiere un desprecio hacia lo que él considera una falta de autenticidad en De Nigris, quien ha construido su carrera a través de la controversia y el espectáculo.

“No tiene estudios, no tiene preparación, no tiene nada. Nunca ha tenido éxito en nada. Es un fracasado, muerto de hambre, que solo vive de los intercambios“, dijo Adame en Telemundo.

“Maripily es una triunfadora. Es una mujer exitosa, que viene desde muy abajo y que todo lo que tiene lo ha logrado. Es empresaria, es muy inteligente. Es una gran mujer. Tiene una calidad humana impresionante. Maripily lo exhibió, lo agarró de trapeador y lo dejó del asco”, agregó.

