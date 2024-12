Wendy Guevara se negó a visitar Telemundo tras controversia con Poncho De Nigris

Un conflicto entre Poncho de Nigris y Maripily en el programa ‘Hoy día’ ha generado un amplio debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los conductores del programa, Chiky Bombom, Penélope Menchaca, Gabriel Coronel y Andrea Meza, no dudaron en criticar de manera contundente el comportamiento del influencer, enfatizando que “a la mujer no se le debe hablar así”.

En medio de esta controversia, Wendy Guevara, famosa por ser la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, optó por pronunciarse después de que se intensificara la discusión sobre el trato que recibió Poncho por parte de sus colegas en ‘Hoy día’. Aunque en un inicio decidió no involucrarse en el conflicto, su postura cambió al ver el desenlace de la situación, manifestando su desacuerdo con la forma en que se abordó el tema.

En un gesto de apoyo hacia Poncho, Wendy rechazó incluso una invitación del canal de televisión, dejando claro que su postura estaba alineada con la defensa del respeto en el tratamiento de los participantes y figuras del entretenimiento: “Me acaban de hablar de allá para invitarme a los programas en los que estuvo Poncho, pero no, hermanas, no voy a ir a esto de Telemundo. Ando acá en León y se me hizo muy mala onda lo que le están haciendo a Poncho de Nigris”, dijo en sus redes sociales.

“Sí lo defiendo, porque sí se pasaron los conductores. Creo que no era para tanto, para tacharlo de maltratador. Primero, él no insultó. Ya después se defendió, pero creo que los de la televisora ya se pasaron. Lo andan funando. Poncho es mi amigo personal (risas). Ya es demasiado”, añadió durante la transmisión en vivo.

En respuesta a las críticas recibidas, Poncho no tardó en expresar su descontento a través de sus redes sociales. En un tono desafiante, alegó que estaba siendo objeto de una campaña de desprestigio en su contra. Según De Nigris, durante el incidente con Maripily, su micrófono fue apagado intencionalmente, y aseguró que todo lo sucedido parecía estar “armado” para afectar su imagen pública.

Este episodio resalta no solo las tensiones personales entre los involucrados, sino también el modo en que las escuelas de pensamiento sobre el lenguaje y el respeto hacia las mujeres están evolucionando en el ámbito mediático.

