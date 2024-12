¿Samira Jalil entrará a La Casa de los Famosos: All Stars?

Samira Jalil, actriz argentina, ha tenido una intensa participación en realities shows de la cadena de televisión Telemundo, por lo que podría verse en La Casa de los Famosos: All Stars, que empezará en febrero de 2025.

“Estamos ahí, a ver que está pasando, mucha gente me está pidiendo. La verdad es que me siento muy afortunada por los miles de seguidores que me siguen escribiendo y siguen a mi lado día a día y que me están pidiendo para entrar a la casa. Estoy contentísima porque quieren ver a una Samira desde un principio en este gran proyecto, este experimento social, para que entre este personaje que soy, Samira Jalil”, dijo en entrevista con el programa En Casa con Telemundo.

La artista, quien formó parte de la tercera temporada de la “telenovela de la vida real” también dijo: “Ya se está cociendo, va a ser una temporada muy, muy especial por las personalidades tan fuertes que van a entrar dentro de esas cuatro paredes”. “¿Quién sabe? Todo se puede definir, la gente está esperando respuestas, yo estoy dispuesta. Saben que soy una mujer que no se calla nada, no le gustan las injusticias, estoy dispuesta y predispuesta a que me venga todo o más. Me dan igual ocho que 80 y siempre dije hay Samira para dar, tomar y regalar”.

Samira Jalil también habló de la pelea de Maripily Rivera con Poncho De Nigris, un hecho que se ha convertido en lo más comentado de esta semana.

“Estoy atenta a todo, sé lo que ha pasado, sé la controversia que se ha generado el otro día en el foro, pero primero quiero recalcar que a la mujer no se le falta el respeto de ninguna manera, ya sea hombre, mujer, planta, no hay que faltarle el respeto y hay límites que no se pueden pasar”, dijo para defender al huracán boricua.

Además, reconoció que será una temporada intensa, pero que no debe haber faltas de respeto entre los participantes.

“Si me tengo que meter, me meto, pero no falto el respeto ni física ni mentalmente”, añadió en la entrevista.

Sigue leyendo:

· Alicia Machado confirma que será parte de La Casa de los Famosos All Stars

· ¿Es Ana Parra la mujer que se robó el corazón de Rodrigo Romeh?

· La Casa de los Famosos All Stars: promocional nos da pistas de Toni Costa, Juan Vidal y Osvaldo Ríos