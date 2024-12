Alicia Machado confirma que será parte de La Casa de los Famosos All Stars

Alicia Machado confirmó el día de hoy, al finalizar el programa de La Mesa Caliente, que ella sí será parte de La Casa de los Famosos All Stars, así que el próximo año, la ganadora de la primera temporada de este formato volverá a la casa más famosa de la televisión hispana.

Sabemos desde ya que junto a ella tendremos a personalidades como Manelyk González, Laura Bozzo, Paty Navidad, Lupillo Rivera y Alfredo Adame. Muchos de ellos, públicamente ya aceptaron que serán parte de este reto, mientras que por ahora sólo tenemos confirmado a Guty Carrera como el famoso que rechazó ser parte del proyecto.

Se rumora fuertemente que a esta edición volverán personalidades como Brenda Zambrano e Isis Serrath, ex novias del peruano, razón por la cual éste podría haber rechazado el proyecto. Otro que al parecer no será parte de esta edición es La Divaza, ya que ella misma afirmó que aún no ha recibido una invitación para el “All Stars”.

Ahora, si Alicia Machado vuelve, esto quiere decir que tanto Ivonne Montero como Madison Anderson y Maripily Rivera podrían optar el ser parte del show, sin embargo se tiene claro que al mismo las dos boricuas antes mencionadas no volverán al programa. Queda pendiente Ivonne, quien en el pasado ha dicho que tendría que pensarlo bien, pero no lo descartó.

Otros que posiblemente vuelvan al show son Rafael Nieves y Julia Gama, aunque no sabemos si lo harán como pareja o como amigos.

