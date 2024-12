Erika Zaba reacciona tras ser acusada de revender ropa de SHEIN en su boutique

Luego de que Erika Zaba se vio envuelta en una polémica a raíz de que se asegurara en redes sociales que revendía ropa de Shein a precios más altos en su propia línea, la artista ha decidido hacer frente a estas acusaciones a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En el clip, Zaba desmintió rotundamente que sus prendas provengan de Shein, aclarando que la ropa que vende a través de su marca es cuidadosamente seleccionada de fábricas con las que trabaja.

“Estoy algo incómoda y cansada de la mentira que está circulando en estos días sobre mí y mi marca de ropa Hi Darling. Nunca pensé que tuviera que enfrentarme a algo así porque siempre he trabajado con honestidad y mucho amor por todo lo que hago. Por respeto y empatía para la gente que me apoya me veo en la necesidad de darles la cara”, aseguró.

“Me aburre que me quieran señalar con acusaciones que son falsas, dicen que Hi Darling revende ropa de las plataformas chinas de fast fashion, especialmente de una que todos conocemos que es Shein, y quiero decirles que es completamente falso. Me duele que haya personas que con un simple post quieran desacreditar este trabajo que hago con todo el corazón”, agregó.

Zaba se mostró firme en su postura, señalando que, como emprendedora, siempre ha buscado ofrecer productos de calidad a sus seguidores. Además, destacó que en el proceso de selección de la ropa para su línea, ella misma se asegura de que los diseños sean exclusivos y que cumplan con los estándares de moda que sus clientes esperan.

“Ustedes me han visto que comparto mis viajes a las expos de México y a convenciones de Estados Unidos donde me tomo el tiempo de seleccionar cada cosa que les va a encantar. Es algo que no dejo en manos de absolutamente nadie, lo hago yo misma para que todo sea especial y revisado por mí misma”.

Según la cantante, lo que podría haber ocurrido es que las fábricas a las que compra sus artículos también provean a otros sitios, una situación que está fuera de su control y que, según ella, no implica que esté revendiendo productos de otras marcas.

“¿Qué pasa con las fábricas a quienes yo les compro?, será que también le están vendiendo a otras marcas, incluso a estas plataformas chinas, puede pasar, es algo que está fuera de mi control, fuera de mis manos, esos proveedores pueden venderles a quien sea“.

Las acusaciones que se generaron en redes sociales se basaron en comparaciones de las prendas de la línea de Erika Zaba con artículos similares de Shein, lo que llevó a muchos internautas a suponer que la cantante estaba comercializando ropa a precios más altos de la que se podía encontrar en la mencionada plataforma. Sin embargo, Erika Zaba dejó claro que, en ningún momento, ha revendido prendas de la tienda china ni ha intentado engañar a sus seguidores.

