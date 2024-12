Christopher Nolan prepara una nueva versión de “La Odisea” con Tom Holland y Zendaya

Después de deslumbrar al mundo con Oppenheimer, Christopher Nolan está listo para adentrarse en un terreno completamente diferente: la mitología griega. El célebre director llevará a la pantalla grande una nueva versión de La Odisea, el clásico poema épico de Homero que relata el arduo viaje de Ulises para regresar a casa tras la guerra de Troya.

La noticia fue confirmada esta tarde por Universal Studios, quienes compartieron en sus redes sociales que las filmaciones comenzarán en 2025. El estudio promete que esta producción será una experiencia visual incomparable gracias al uso de tecnología IMAX de última generación, una constante en las recientes películas de Nolan. El estreno está programado para julio de 2026, generando ya altas expectativas entre los fanáticos del cineasta y los amantes de la literatura clásica.

“La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea, es una epopeya de acción mítica filmada en todo el mundo con la nueva tecnología cinematográfica IMAX. La película lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas cinematográficas IMAX por primera vez y se estrena en los cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026”, confirmó el estudio en redes sociales.

Aunque los detalles sobre los roles principales permanecen en secreto, el reparto confirmado incluye a talentos de primer nivel. Entre los nombres más destacados están Tom Holland y Zendaya, quienes vuelven a compartir pantalla tras su éxito en la saga Spider-Man. También se unen al elenco Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o y Charlize Theron, figuras recurrentes en el universo de Nolan.

Tom Holland aseguró que habló vagamente con Nolan sobre el proyecto pero dijo estar emocionado por formar parte de la película. “Para ser sincero, no sé muy bien de qué se trata. Estoy muy emocionado, pero no se ha hablado mucho del proyecto. Me reuní con él y fue increíble. Me explicó vagamente de qué se trata y estoy seguro de que, cuando esté listo, anunciará de qué se trata”, compartió Holland previo a que se revelaran los planes de Nolan.

El proyecto marca una nueva etapa en la carrera del director, quien es conocido por su habilidad para mezclar narrativa compleja y visuales impresionantes. En esta ocasión, Nolan tendrá el desafío de reinventar una de las historias más icónicas de la humanidad, explorando temas como el heroísmo, la resistencia y la lucha interna del protagonista por volver a su hogar y familia.

Las reacciones de los fans no se han hecho esperar. Mientras unos celebran la ambición del proyecto y el regreso de Nolan al cine épico, otros muestran cierta cautela. “¿Cómo logrará Nolan capturar la esencia de La Odisea en su estilo tan característico?”, comentan algunos usuarios en redes sociales.

Lo que es innegable es que La Odisea promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos más esperados de la década. Con un elenco de lujo y el sello inconfundible de Christopher Nolan, los cinéfilos de todo el mundo ya marcan julio de 2026 en sus calendarios.

