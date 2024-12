Mariah Carey, Kim Kardashian: Los rituales navideños más extravagantes de las celebridades

La época navideña es una temporada llena de tradición, fe y también rituales. En cada hogar del mundo existen tradiciones que se cumplen año tras año y en las casas de los famosos no son la excepción.

Muchos famosos han revelado abiertamente cuáles son sus tradiciones o rituales navideños que se salen un poco de las costumbres tradicionales, pero que disfrutan hacerlas con sus familia.

La cantante Mariah Carey es la reina de la Navidad gracias a su éxito atemporal ‘All I Want for Christmast is You”. Al ser su época favorita del año instauró una tradición en su familia en la que cada año viajan a Aspen y pasean en trineo bajo las estrellas y tomar cacao con licor de caramelo.

Mariah Carey tiene la tradición de pasear en trineo en Navidad. Crédito: Greg Allen | AP

La exprimera dama Michelle Obama mantiene una tradición de su familia que comenzó a aplicarse cuando era niña. Debido a que su familia era numerosa, no podían permitirse dar regalos a todos los integrantes. Sport eso que los adultos compraban dos regalos y los niños debían demostrar alguna cualidad para competir por ese regalo. En la actualidad la familia mantiene esa tradición.

La cena de Navidad de John Legend y Chrissy Teigen es bastante diferente. La famosa pareja prefiere dejar de lado el tradicional pavo de Navidad y pedir hamburguesas y papas fritas de McDonald’s.

John Legend y Chrissy Teigen cenan comida rápida en Navidad. Crédito: AP

Reese Witherspoon no decora su árbol de Navidad como es costumbre en muchos hogares. En una entrevista para BBC la actriz aseguró que cada año decora su estatuilla del Oscar con un gorro y bufanda, para que la figura forme parte del espíritu navideño del hogar.

La actriz Katie Holmes tiene una tradición familiar llamada “el trote del pavo” en el que cada miembro de la familia debe participar en una carrera de cinco kilómetros y quien gane se lleva una recompensa, relató en una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show.

Las navidades del clan Kardashian suelen estar llenas de lujo, opulencia y extravagancia. Pero también como familia tienen otras tradiciones como como usar pijamas iguales para toda la familia y asignar un papel de regalo exclusivo para cada miembro: “Así sabes quién te ha regalado cada cosa y es una divertida representación de su estilo”, dijo Kim Kardashian en una entrevista.

Los Jonas Brothers también tienen una tradición particular en cuanto a la comida navideña. Cada año los hermanos desayunan tamales el día de navidad. Esta tradición de incluir un platillo originario de México fue inculcado por la madre de los hermanos.

Sigue leyendo: