Actriz de “El Señor de los Cielos” se compromete: Carmen Aub recibe el anillo

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Carmen Aub oficializó su compromiso con su pareja Iván Sikic. Mediante su red social, según confirma Mezcal TV, quien le diera vida a Rutila Casillas en “El Señor de los Cielos” ha estado compartiendo imágenes y videos de su viaje a Japón.

No pudo ser más perfecta la propuesta… recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto", escribió Carmen Aub, – protagonista de telenovelas.

En una de sus últimas publicaciones nos dimos cuenta que nunca se esperó este detalle por parte de su pareja y dejo el siguiente mensaje con cada una de ellas: “Contigo todo por siempre. No pudo ser más perfecta la propuesta… recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto. Con un día blanco en Nagano y con el hombre que desde que lo vi sentí un no sé qué y ahora se transformó a amor”.

Aub le ha compartido a sus seguidores que su pareja, Sikic, le ha ayudado mucho a quererse todos los días y expresó su emoción porque pronto se conviertan en marido y mujer. “Me haces entender cosas que no entendía por qué la gente decía “querer ser mejor”, me haces no ser tan literal y frustrarme menos cuando alguien dice cosas que no son 100 % por ciento así por qué no todo es blanco y negro, por qué aunque yo siempre hablo de balance a veces no lo puedo comprender, me ayudas a ver mis lados débiles con tanto amor para mejorarlos y no por que sean malos, me repites día a día que sí soy suficiente”.

En Telemundo, Aub fue parte de varias producciones dramáticas en las que podemos destacar: “Pasión Prohibida”, “El Señor de los Cielos” y “El Chema”. En el mundo de los realities aceptó trabajar en “La Isla: Desafío Extremo”, una producción que le permitió demostrarse a sí misma de todo lo que es capaz en medio de las circunstancias más complicadas y menos placenteras, hasta habiendo perdido todos sus privilegios.

