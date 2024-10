Carmen Aub ya no volverá a darle vida a Rutila Casillas

Carmen Aub se despide de Rutila Casillas. La Dinastía Casillas no contará con la presencia de Aub y en exclusiva conversó sobre esto con la revista People en Español. La actriz mexicana admite que tomar esta decisión no fue sencillo, en efecto fue difícil pero que lo terminó haciéndolo en vista de que ya no hay nada más que ella pueda aportarle a su personaje.

Carmen Aub e Isabella Castillo cantan “Feliz Navidad” y revelan qué harán en estas fiestas con El Señor de los Cielos 8

La actriz ha sido muy honesta con el proceso que llevó para decirle que no a Telemundo. Primero lo hizo reflexionando sobre el proyecto que venía y sobre lo que poco que sabía del mismo. Admite que se sorprendió al ver el anunció del nuevo serial cuando ella aún se mantenía en un proceso de negociación con la cadena.

Pero después de esto afirma que lo que más la alejaba de tomar la decisión era el hecho de tener miedo a la posible reacción de Telemundo. “Tenía miedo que Telemundo me fuera a cerrar las puertas con mi decisión”, dijo en la entrevista Carmen Aub.

Aub, que también ha formado parte de proyectos como “Pasión Prohibida” y “¿Dónde está Elisa?”, reconoce que esta decisión era necesaria, que realmente tenía que cerrar este ciclo porque al final del día de esto se trata la carrera del actor. Un personaje termina para que otros pueda surgir, nacer, aparecer.

