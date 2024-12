Rudy Giuliani le dice al juez que ya dio “todo lo que tenía”

Rudy Giuliani, quien podría ser declarado en desacato judicial, le ha implorado al juez de distrito Lewis Liman que rechace la demanda de sanciones de unas ex empleadas electorales que lo acusan de violar repetidamente las órdenes judiciales, incluyendo el incumplimiento los plazos y poner obstáculos para entregar su propiedad para satisfacer las decenas de millones de dólares que les debe.



El político caído en desgracia, también afirmó que tanto madre como hija, Ruby Freeman y Shaye Moss, extrabajadoras electorales, a quienes difamó después de las elecciones presidenciales de 2020, no tienen el derecho legal a recibir nada de su propiedad porque no presentaron juramento como lo exige la ley estatal.



En una presentación separada al juez, escrita por el propio Giuliani, juró que ya entregó una larga lista de propiedades a las mujeres, como se lo había ordenado.



“Respetuosamente, presento que entregué los elementos que se me exigían. El tribunal debería comprobar que entregué todo lo que podía”, escribió.



En dicha presentación se incluyeron 42 artículos de propiedad, que según él. Fueron entregados según lo ordenado por el tribunal, incluidos artículos de un depósito en Ronkonkoma, Nueva York, así como otro depósito de almacenamiento en Queens.



Sin embargo, a inicios de este mes, los abogados de Freeman y Moss argumentaron que Giuliani “no ha entregado un solo dólar” ni ha entregado una “serie de artículos específicos de propiedad personal que se le ha ordenado inequívocamente” entregar, incluido el título de su Mercedes Benz convertible, las llaves de su penthouse en Manhattan, valiosos recuerdos deportivos y muebles para el hogar.



Giuliani ha dicho que debido a que ha entregado todo lo que tiene se ha quedado sin pagar algunas facturas “No tengo coche, ni tarjeta de crédito, ni dinero en efectivo; todo lo que tengo está atado”, dijo Giuliani. “Han puesto órdenes de suspensión en mis cuentas comerciales y no puedo pagar mis facturas”.

Liman ordenó a Giuliani comparecer en una audiencia por desacato el 3 de enero por no entregar varios bienes, mientras llega dicha fecha, el político caído en desgracia se disfrazó de Santa, horas antes de Navidad, para dar promoción a su línea de café “Rudy Coffe” y así empezar a generar dinero.

