Karyme Lozano se retirará los implantes mamarios

Karyme Lozano, conocida por su papel como Renata en la telenovela “Mi amor sin tiempo”, ha destacado no solo por su talento actoral, sino también por su espíritu abierto y honesto al compartir aspectos de su vida personal. Recientemente, la actriz de 46 años ha revelado su decisión de retirar los implantes de seno, un tema que suele ser tabú en la industria del entretenimiento.

“Está maravilloso; creo que es fabuloso lo que hacen (otras colegas de quitarse los implantes de seno). Por salud se lo deberían de hacer. Traigo y si me los voy a quitar, terminando la telenovela. Por salud. Porque siento que a veces me pasan cosas o no sé si es por eso. Por lo del síndrome de Asia. Todo está bien, pero terminando la telenovela si me los voy a quitar”, expresó a De Primera Mano.

En un contexto donde la autoaceptación y el amor propio son temas cada vez más relevantes, Lozano se posiciona como una voz significativa, promoviendo la idea de que cada individuo debe disfrutar de la vida tal como es, sin apegarse a los estándares que la sociedad a menudo impone. En una entrevista, la actriz expresó su satisfacción por llegar a esta etapa de su vida, donde la experiencia y la madurez son sus aliadas.

“Amo mi edad, la disfruto. Como si nadie envejeciera; todos envejecemos, hay que disfrutar nuestra edad. Me siento más segura, más madura, más clara; me siento muy bendecida. Hay que disfrutar cada etapa de nuestra edad”, dijo.

A pesar de su apretada agenda profesional, Lozano también ha compartido momentos personales conmovedores, como la llegada de su segunda nieta. Aunque no pudo estar presente durante el nacimiento debido a compromisos laborales, su felicidad por la nueva adición a la familia es palpable.

Así, Karyme Lozano continúa siendo una figura inspiradora, abogando por la sinceridad, la autoaceptación y la celebración de cada etapa de la vida, tanto en su carrera como en su papel de madre y abuela. Su reciente decisión sobre los implantes es un reflejo de su filosofía de vida: vivir plenamente y valorizar cada experiencia.

Sigue leyendo:

· Karyme Lozano explica cómo superó el bullying que afirma sufrió de Cristián de la Fuente

· Cristián de la Fuente está en problemas: Karyme Lozano entablará demanda en su contra

· Karyme Lozano manda un contundente mensaje a Cristián de la Fuente, por haberle hecho bullying cuando protagonizaron “Quiero Amarte”