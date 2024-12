La Jefa le juega una broma a los seguidores de La Casa de los Famosos

Este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, le jugaron una broma a los seguidores del reality show La Casa de los Famosos: All Stars, debido a que La Jefa simuló que iba a anunciar a los competidores de la edición que arrancará en febrero de 2025.

En el carrusel de fotos, compartieron el siguiente mensaje: “Les tenemos una noticia muy importante…Anunciamos los primeros confirmados: ¡caíste! Feliz Día de los Inocentes”.

Muchos se habían entusiasmado con la posibilidad de conocer al casting de esta temporada, que ha causado emoción en muchos, debido a que se ha hablado de personalidades muy fuertes dentro de la mansión ubicada en México.

En los comentarios de la publicación, algunos comentaron: “Jefa, no juegue con nuestros sentimientos, ya queremos los confirmados”, “Divina Ariadna, no ha habido una participante con más clase y nivel que ella”, “Te pasaste, querida jefa”.

Hubo quienes comentaron: “La jefa me ilusionó viendo a La Divaza de primera”, “Ya me había emocionado porque hasta he soñado con el regreso de La Casa de los Famosos. Pensé que Madison Anderson era la primera confirmada. Muchas personas queremos ver nuevamente a Madison Anderson en la casa porque Madison transmite mucha alegría y un gran amor por su hermosa isla del encanto, Puerto Rico”.

Además hubo quienes escribieron: “Jefa, estamos en USA, aquí el Día de los Inocentes es el primero de abril, no hoy. Buu”, “Quedé burla, como diría La Divaza”, “Por favor, que La Divaza sea una de las integrantes”.

La Casa de los Famosos: All Stars se ha convertido antes de su estreno en un fenómeno mediático, pues se ha generado una intensa campaña de expectativa sobre quiénes podrían competir.

La situación se ha hecho más atractiva luego de que se especulara sobre la posibilidad de que Maripily Rivera entre nuevamente, alguien que ha cosechado un gran fandom dentro de esta franquicia.

