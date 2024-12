Ángela Aguilar presume sus logros para despedir el 2024

La cantante mexicana Ángela Aguilar se despidió del año 2024 haciendo un recuento por los momentos más especiales que tuvo en su carrera durante este año. La hija de Pepe Aguilar se mostró orgullosa por los logros obtenidos en su carrera y aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fans por el apoyo que le brindaron durante este año.

“Gracias por tanto, Angelitos. Que el 2025 esté lleno de mucho amor y sueños cumplidos para todos. ¡¡¡Los amo!!!”, escribió Ángela Aguilar en la descripción del video que publicó en su cuenta de Instagram.

La joven cantante publicó un recuento de sus presentaciones, premiaciones, conciertos y muchos otros logros que acompañaron su año, el cual también estuvo marcado por la fuerte polémica generada por su relación con el cantante mexicano Christian Nodal.

Ángela Aguilar ha tenido un año complejo marcado por las críticas y el escándalo. La joven de 21 años y Christian Nodal confirmaron su relación dos semanas después de que el cantante anunciará su separación con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija.

La hija de Pepe Aguilar fue señalada como la tercera en discordia y la razón por la cuál Nodal rompió con Cazzu.Aunque Nodal ha negado en repetidas ocasiones haber engañado a Cazzu con su ahora esposa, el público sigue aferrado a la versión de la infidelidad por lo que no han parado los malos comentarios hacia la pareja.

En medio de todo el odio que ha recibido, la intérprete de ‘Qué agonía’ confesó que ha tomado terapia y que entendió que no le debe explicaciones a nadie.

“Me ha ayudado mucho entender que no le tengo que dar explicaciones a nadie, y las personas que me importan sí saben quién soy. Eso es muy importante”, advirtió Ángela a la revista mexicana Glamour. “Algo que me dijo mi psicóloga fue: ‘Tratar de controlar algo afuera de ti es de psicópatas, y no seas psicópata’, y lo aplico”.

