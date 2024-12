Yolanda Saldívar, asesina de Selena, estaría a meses de estar libre

Yolanda Saldívar, condenada a cadena perpetua por el asesinato de la icónica cantante Selena Quintanilla en 1995, ha solicitado ser considerada para libertad condicional en marzo de 2025. Esta petición reabre un debate sobre la naturaleza del crimen y el impacto duradero de la tragedia en la vida de muchos.

Saldívar, actualmente de 64 años, fue sentenciada por el asesinato de la llamada “Reina del Tex-Mex”, que tuvo lugar el 31 de marzo de 1995 en un hotel de Corpus Christi, Texas. Aquel día fatídico, durante una discusión entre Saldívar y Selena, la situación se tornó violenta y culminó con el disparo que costó la vida a la joven cantante de 23 años.

Saldívar había sido una amiga cercana y fundadora del club de fans de Selena, pero su relación se deterioró cuando la familia Quintanilla la acusó de malversar fondos de las boutiques y del club de fans, lo que llevó a su despido por parte de Abraham, el padre de Selena. La notoriedad del crimen y la tragedia que rodea la muerte de la cantante han dejado una huella indeleble en la cultura latina y la música.

Algunos argumentan que su largo tiempo en prisión y un historial de buen comportamiento deberían darle una segunda oportunidad, mientras que otros creen que su crimen fue tan atroz que no debe ser perdonado. Según un representante del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Saldívar ha mostrado un comportamiento ejemplar durante su tiempo en prisión, lo que podría influir en la decisión de la junta de libertad condicional.

En el documental “Selena and Yolanda: The Secrets Between Them”, Saldívar reitera su versión de los hechos, afirmando que no tenía la intención de matar a Selena y que su objetivo era suicidarse en ese momento, lo que añade una dimensión trágica a la narrativa.

La audiencia programada para marzo de 2025 se perfila como un acontecimiento importante que tendrá repercusiones no solo para Saldívar, sino también para la comunidad de fans de Selena y la sociedad en su conjunto. La discusión sobre la libertad condicional de Saldívar plantea preguntas difíciles sobre la redención, el perdón y la memoria de aquellos que han sido víctimas de la violencia.

