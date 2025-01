VIDEO: Miguel Ríos sufre aparatosa caída en pleno concierto

El cantautor español Miguel Ríos, de 80 años, sufrió una aparatosa caída en pleno concierto durante su reciente presentación en el WiZink Center de Madrid, España. Sin embargo, a pesar del susto, el percance no dejó consecuencias graves, y el artista demostró su profesionalismo al continuar con el espectáculo.

Durante el concierto, que contó con la participación especial de Miguel Ríos como invitado del dueto de electropop Ojete Calor. Juntos interpretaban el popular tema “Bienvenidos”, cuando el intérprete tropezó y cayó sobre el escenario. Después de la caída, Ríos siguió con la actuación como si nada hubiera pasado, manteniendo la energía del show y la conexión con los asistentes, quienes no dejaron de aplaudirlo y apoyarlo.

El momento de la caída fue captado por los asistentes al concierto, quienes momentos después compartieron los videos en redes sociales. Afortunadamente, la caída no tuvo consecuencias mayores, y Ríos se levantó rápidamente, bromeando sobre el incidente. “Me he pegado una hostia increíble“, expresó el rockero al final del número, según reportó la revista Shangay.

Como era de esperarse, el video de la caída se volvió viral, pero también fue la oportunidad para que el artista español recibiera toda clase de mensajes de apoyo.

