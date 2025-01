Impiden acceso al Capitolio de Puerto Rico a Eliezer Molina, senador electo por nominación directa

Nueva York – Eliezer Molina, senador electo por nominación directa en Puerto Rico, denunció que se le impidió acceso esta mañana al Capitolio en medio de la actividades por la toma de posesión de la gobernadora entrante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, y la juramentación de la nueva legislatura.

Molina, que corrió de manera independiente y fue certificado el pasado martes como uno de los 11 senadores por acumulación, alegó que no podía juramentar, porque no lo dejaban entrar al Capitolio en el Viejo San Juan.

“No puedo entrar a juramentar porque no me dejan entrar”, declaró Molina a medios que lo cubrían.

Se supone que los miembros de la nueva legislatura, tanto en Cámara como en Senado, empezaran a juramentar a las 8 a.m. mientras al mismo tiempo se celebraba una misma en la iglesia Santa Teresita, en San Juan, a donde acudieron la gobernadora entrante y su esposo José “Yovin” Vargas.

Molina arribó a la “Casa de las leyes” junto a su esposa e hijos, pero policías y oficiales del Senado presuntamente bloquearon su entrada. Mientras, seguidores que lo acompañaban le exigían explicaciones a los que estaban impidiendo el acceso por una de las puertas laterales.

“Permiso que ando con el senador del pueblo”, insistían sus acompañantes.

“Aquí se está viviendo un momento histórico, donde el país ha dado una señal de cambio. El país ha desarrollado una fuerza capaz de haber movido a la instrumentalidad y ahora están ellos a nuestras espaldas”, planteó Molina según citado por El Nuevo Día.

“Aquí el pueblo ganó y simplemente están impidiendo que se juramente la persona por primera vez electa de forma directa este país”, agregó el senador natural de San Sebastián.

Según el nuevo senador no se le explicó el por qué se le estaba negando la entrada.

“Se les ha preguntado y no quieren decir nada porque tienen miedo”, señaló.

“Tienen miedo porque esto (muestra una bandera de Puerto Rico) está en el corazón de todos los puertorriqueños”, continuó Molina.

De paso, el entrante legislador cuestionó que se realice un evento artístico o “Fiesta del pueblo” en la Plaza del Quinto Centenario como cierre a los actos de toma de posesión, mientras miles de puertorriqueños continúan sin servicio eléctrico tras el apagón del martes y posteriores interrupciones en el servicio.

“Aquí el país amaneció sin luz, miles de personas enfermas sin luz, y mientras eso ocurría aquí hay una fiesta hoy con plantas eléctricas. El país no tiene paz, ellos tienen fiesta”, consideró.

En una transmisión en vivo desde su cuenta en Facebook, se escucha cuando uno de los oficiales de seguridad indica a Molina y a sus seguidores que no tiene el control de dejar entrar, que esperan por nuevas instrucciones y que tienen que esperar.

Molina, quien es también activista medioambiental y portavoz del movimiento “Las playas son del pueblo”, ha sido un asiduo crítico del gobierno saliente y de la gobernadora entrante, del Partido Nuevo Progresista (PNP)

Además ha protagonizado varios encontronazos públicos con quien retorna como presidente del Senador, Thomas Rivera Schatz, también del PNP.

Por otro lado, Molina ha insistido sobre lo que considera la poca eficiencia y transparencia en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En El Diario continuaremos reportando los detalles de la toma de posesión. Aquí puedes seguir en vivo las incidencias de las actividades de este jueves en Puerto Rico.

