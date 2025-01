Tragedia en histórico hotel Waldorf Astoria de Nueva York: trabajador cae fatalmente

Un trabajador murió tras caer varios pisos esta mañana en el histórico hotel Waldorf Astoria de Nueva York que se encuentra desde años en remodelación.

La tragedia sucedió poco después de las 9:30 a.m. de hoy martes en Park Avenue con 49th St, siendo el primer accidente laboral en NYC en el año que recién comienza.

La policía de Nueva York dice que la víctima, un hombre de 45 años, sufrió lesiones graves tras una caída desde una posición elevada no determinada. Fue declarado muerto en el lugar y su identidad aún no ha sido revelada, destacó ABC News. No se reportaron otras lesiones. Al momento no hubo más detalles y la investigación sigue en curso.

El emblemático y casi centenario hotel Waldorf Astoria (1931) ha estado cerrado desde 2017 mientras se somete a un proyecto de restauración masivo. Se espera que vuelva a abrir este año, indicó Daily News.

A mediados del mes pasado un hispano trabajador de la construcción de 45 años también murió en una obra en Park Avenue cuando la plataforma elevadora que estaba operando se estrelló contra una viga de acero.

En octubre un trabajador de 54 años murió golpeado en un accidente laboral en una obra subterránea en Queens (NYC). En septiembre Nadeem Anwar, un contratista de Long Island cuya empresa construyó un muro que se derrumbó y mató a la niña ecuatoriana Alysson Pinto Chaumana en Brooklyn (NYC) en 2019, fue condenado por homicidio por negligencia criminal.

En julio un trabajador de la construcción falleció tras caer 18 pisos en un accidente laboral en Harlem, Manhattan (NYC). En marzo un trabajador hispano murió al colapsar una construcción ilegal en Brooklyn (NYC), dejando dos niños huérfanos y a su esposa embarazada.

En noviembre de 2023, en otro dramático accidente laboral en NYC, un trabajador hispano de limpieza de 46 años murió después de quedar atrapado dentro de un camión de cemento en El Bronx (NYC).

En mayo de 2023 el ex jefe de un joven trabajador que murió aplastado por una cabina que se precipitó fue acusado por el caso, dos años después, también en El Bronx. En abril de 2023 se anunció que tres contratistas enfrentarían cargos adicionales por la muerte de Segundo Huertas (48), trabajador ecuatoriano víctima de un accidente laboral en El Bronx en el verano de 2019.