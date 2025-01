(VIDEO) Mujer interrumpe misa en la que se encontraba la gobernadora entrante Jenniffer González: “Puerto Rico está sin luz”

Nueva York – Una mujer interrumpió brevemente la misa a la que asistió esta mañana la gobernadora entrante de Puerto Rico, Jenniffer González, quien hoy juramenta oficialmente al cargo.

La mujer le gritó a González desde la parte posterior de la Parroquia Santa Teresita en Santurce: “El pueblo te va a sacar”.

Pero la desconocida también lanzó epítetos más contundentes como “Jenniffer eres una pilla” y “eres la perra de LUMA (Energy)”, reportó El Vocero.

La intervención de la disidente se dio cuando González y su esposo José “Yovin” Vargas escuchaban el mensaje y la bendición del “padre Willie” o Wilfredo “Willie” Peña.

La fémina no identificada fue sacada inmediatamente del recinto por oficiales de la Policía, mientras el sacerdote indicaba que la perdonaban.

“Tenemos que gobernar a un pueblo que está malito, enfermito…”, reaccionó el padre Willie.

La fémina no fue arrestada.

En el exterior de la iglesia, la protestante insistió en que el problema eléctrico en la isla es resultado de las políticas impulsadas tanto por González como por otros miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) del que es presidenta.

“Puerto Rico está sin luz“

“Puerto Rico está sin luz. El 31 de enero sin luz. ¿Por quién?, por culpa de Jenniffer. La revolución viene…”, dijo la mujer fuera del templo.

“Te vamos a sacar; vamos a sacar a esta cerda”, declaró a medios que la abordaron en el exterior del lugar.

“Ella es la razón por la cual no tenemos luz. Ella es la razón por la cual tenemos tantos corruptos. Ella no viene a liderar a este país; ella viene a robar. Eso es lo que viene a hacer Jenniffer González”, denunció.

“No vas a durar ni un mes como gobernadora, porque te vamos a sacar pu**”, sentenció.

Al ser cuestionada sobre si era una amenaza directa a González, respondió que contra todos los penepés que, según ella, son corruptos.

“Eso es una amenaza hacia todos los funcionarios que están robando, (Thomas) Rivera Schatz, Georgie Navarro, Edwin Mundo. Te vamos a sacar. Muerte al PNP”, continuó.

El pasado 31 de diciembre, todo Puerto Rico quedó a oscuras por un nuevo apagón masivo. Al día siguiente, en horas de la tarde, se registraron nuevas interrupciones. La empresa encargada de la distribución y transmisión de la energía eléctrica, LUMA Energy, no descartó nuevos cortes en el servicio por falta de generación y relevos de carga durante el día de hoy.

En un comunicado este jueves a las 10 a.m., LUMA informó que habían restablecido el servicio a 1.4 millones de clientes, lo que representa un 99% de los abonados.

Aunque LUMA se comprometió a mejorar el sistema eléctrico y adelantar la reconstrucción de la red desde antes que entraran en vigor en el 2021 las disposiciones del contrato, los apagones siguen siendo recurrentes en la isla, lo que ha incrementado el malestar de la ciudadanía y de diversos sectores.

Como parte de las primeras acciones relacionadas con el proceso de transición, González creó el Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico. Uno de los fines es evaluar la posibilidad de que el contrato de LUMA con el gobierno de la isla pueda ser cancelado o rescindido.

Los opositores de González han puesto en duda su compromiso con el tema debido a los varios cambios de postura relativos al asunto.

También cuestionan que los intereses de la gobernadora entrante no necesariamente están con el pueblo en cuanto al tema energético. Un argumento que han traído, por ejemplo, es que la organizadora de un evento de recaudación de fondos para la campaña de González en Washington D.C. trabajaba para una empresa que le brinda servicios a LUMA Energy.

El nombre que aparecía en los reportes era el de Pamela Patenaude, consejera sénior de Innovative Emergency Management, Inc. (IEM), el principal consultor de LUMA Energy.

En declaraciones a la prensa, la comisionada residente dijo en aquel momento desconocer de los vínculos de Patenaude con la empresa. “Si me hablas del fundraiser que le coordina la exsubsecretaria de Vivienda federal, no sabía que era consultora de ellos. De hecho, no sé si es o no lo es”, declaró González a medios de prensa en la isla.

Por otra parte, algunos consideran que durante su tiempo como comisionada residente en Washington no hizo movimientos para detener la firma del contrato mediante alianza público privada, que no fiscalizó lo necesario la gestión del consorcio y que tampoco impulsó su salida.

En El Diario continuaremos reportando los detalles de la toma de posesión. Aquí puedes seguir en vivo las incidencias de las actividades de este jueves en Puerto Rico.

