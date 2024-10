(VIDEO) Tema del estatus acapara debate de candidatos a la gobernación de Puerto Rico por Wapa TV

Nueva York – Aunque fue el último de los temas abordados, el estatus acaparó el debate de los candidatos a la gobernación en Puerto Rico que se realizó anoche por Wapa TV en coordinación con WKAQ 580 AM y El Vocero.

Durante “El Gran Debate”, como se denominó el encuentro, los cuatro candidatos chocaron al abordar el tema y dejaron en evidencia sus posturas opuestas sobre cómo solucionar el centenario dilema territorial.

Buena parte del intercambio que inició a las 8:30 p.m. y se extendió hasta después de las 10 p.m. se concentró en el argumento de la comisionada residente en Washington y candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, en el sentido de que una llegada de Juan Dalmau, del Independentista Puertorriqueño (PIP), a la gobernación pondría en riesgo fondos federales para Puerto Rico y llevaría a la isla a políticas de izquierda.

Ante estos planteamientos, Dalmau, quien se encuentra en alianza electoral con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de cara a los comicios del 5 de noviembre, se enfocó en cuestionar el carácter “infantil” y poco instruido de los mismos.

Los moderadores también indagaron sobre la definición del Estado Libre Asociado (ELA) mejorado que supuestamente impulsa el Partido Popular Democrático (PPD).

¿El ELA mejorado?

La discusión del tema, precisamente, empezó con la pregunta a Jesús Manuel Ortiz, candidato del PPD sobre en qué consiste el ELA mejorado que tanto menciona el Partido, pero sobre el que no se detalla.

“Nosotros hemos sido claros en que para nosotros el ELA mejorado incluye sin duda nuestra ciudadanía americana; mantener nuestra relación política con EE.UU. y atender poderes adicionales para mejorar nuestra economía. Lo que pasa es que el país tiene unas prioridades, y los extremos políticos han tratado de responsabilizar al estatus para no abordar el tema de que no cumplen con lo que tienen que hacer por Puerto Rico. Mi compromiso con la gente que me está viendo aquí, hoy, mi compromiso democrático, es que como gobernador encaminaremos procesos para que todos estén representados a la mesa. Todos tenemos que coincidir en que aquí no va a haber una discusión seria hasta tanto Puerto Rico esté sobre sus pies; así que mi agenda de unificación va dirigida a atender el tema del desarrollo económico, atender la salud, atender la seguridad…”, contestó el también representante.

A la insistencia para que definiera el ELA mejorado, el contendiente respondió: “Esa explicación nosotros la presentaremos cuando haya un proceso, de la misma manera en que los estadistas tienen que plantear su fórmula y el PIP la suya en un proceso…”.

En su turno de refutación, González, de ideología estadista, alegó que los populares le huyen al tema porque no tienen una definición.

“La realidad es que el Partido Popular y su presidente le huyen al tema; no tienen una definición. Y si lo encuentran en Halloween vestido de fantasma ya saben que el presidente del Partido no lo ha leído porque no existe; engañan al pueblo de Puerto Rico. La realidad es que lo que está en juego son los recursos federales…”, recalcó.

Dalmau aprovechó para destacar su propuesta de una Asamblea de Estatus para resolver el asunto de la condición territorial de Puerto Rico.

“Yo creo en un proceso democrático de descolonización. Se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Se puede limpiar la casa y mediante una Asamblea de Estatus, democráticamente, el país escoger su fórmula de estatus. Si eres estadista, tendrás oportunidad de hacerlo; si crees en la libre asociación, igual; si eres independentista igual, pero tienes que tomarlo en serio. Ellos no lo toman en serio”, apostó.

Sobre las declaraciones de la representante demócrata de origen boricua Nydia Velázquez en las que cuestiona que líderes del PNP argumenten que Puerto Rico va ser independiente con la mera llegada de Dalmau al poder, González argumentó: “Es natural, la compañera Nydia Velázquez no va a estar nunca con el PNP y ella cree en la Libre Asociación para Puerto Rico, cosa que yo le respeto. Pero, junto a ella, me senté a negociar un proyecto donde definimos la independencia, la libre asociación y la estadidad. Y en esa definición, en ese mismo proyecto de ley que ella aprobó (Puerto Rico Status Act), define que bajo la independencia no tendría fondos federales. La realidad es que el candidato del PIP debería explicar por qué en la página 47 de su plataforma habla específicamente de que se prepararán para eliminar los fondos federales en Puerto Rico. Y se los traduzco, no Becas Pell, no Sección 8, no los fondos de Título 1, no los fondos de Medicaid, Medicare…Está en su plataforma, están ahí”.

Ante el emplazamiento, Dalmau aconsejó a González a que leyera bien.

“Quien no lee, no le lleva ventaja a quien no sabe leer. En el programa de gobierno del Partido Independentista Puertorriqueño claramente dice que la prioridad es encaminar un proceso de descolonización con la participación democrática de una Asamblea de Estatus de las tres opciones no coloniales ni territoriales”, expuso.

Dalmau también fue cuestionado sobre declaraciones previas a que lanzara su tercera candidatura a la gobernación en el sentido de que un voto por el PIP era un voto por la independencia versus su discurso actual de que no necesariamente lo sería.

“Se trata de un proyecto de Patria Nueva de impulsar una Asamblea de Estatus. Y en este turno, yo quiero dirigirme a los hermanos estadistas. Tú sabes que el liderato del PNP no te ha cumplido. Y Jenniffer González estuvo hace unas semanas en la convención republicana en donde Donald Trump sacó la estadidad del programa republicano y ella lo aplaudió. Jesús Manuel Ortiz estuvo en la convención demócrata cuando sacaron al ELA como opción de la plataforma demócrata y él estuvo allí aplaudiendo. Yo lo que te estoy diciendo es que tenemos que poner esto en tus manos, democráticamente, mediante una Asamblea de Estatus, vamos a poder escoger delegados y delegadas de cada una de las opciones, no coloniales ni territoriales; que haya un vínculo con el Congreso con un diálogo civilizado para conocer viabilidad, responsabilidades, obligaciones y transición de cada una de las opciones y que el pueblo vuelva a votar con conocimiento de causa…”, abundó.

Dalmau no impondrá su preferencia de estatus

En respuesta a un seguimiento a la pregunta sobre si solo se dedicaría a “administrar la colonia”, Dalmau declaró: “Yo me comprometo a que yo no voy a imponer mi preferencia de estatus sobre el pueblo de Puerto Rico. Eso tiene que ser un tema democrático. El proyecto de Patria Nueva incluye limpiar la casa, un gobierno honesto y eficaz dentro de las estructuras actuales e impulsar paralelamente un proceso de descolonización serio y democrático donde el pueblo elija vinculando al Congreso”.

González lo refutó diciendo que el planteamiento de Dalmau era totalmente falso.

“El precisamente quiere quitarte la oportunidad de que tú decidas con tu voto, en un voto directo, el futuro de Puerto Rico, y delegárselo a algunos delegados en una Asamblea Constituyente. Así hicieron en una Constituyente la nueva Constitución de Venezuela Hugo Chávez y Maduro; eso son los ejemplos que quiere Puerto Rico”, recalcó.

Ortiz cuestionó la agenda ideológica de sus rivales, en particular la de Dalmau.

“El problema no es que Juan Dalmau sea independentista, es qué herramientas él está dispuesto a entregar del ELA y de tu calidad de vida para tratar de adelantar sus ideales…”, expresó.

Dalmau les respondió con el argumento de que tanto en PPD como el PNP hacen caricaturas del ELA y de la estadidad.

“Ambos están inclinados a la falsedad o tienen una relación muy extraña con verdad. Aquí se trata, francamente, de que tú decidas. La Asamblea de Estatus tiene múltiples fases de votación democrática, pero tienes que tener conocimiento, no con cabilderos por la estadidad que te costaron $1 millón de dólares e hicieron nada; hicieron una caricatura de la estadidad, igualmente los populares…”, afirmó el también secretario general del PIP.

Javier Jiménez dice que hay que ordenar la casa antes de resolver el estatus

En ese sentido, González replicó haciendo mención a los esfuerzos de Dalmau en contra del plebiscito criollo convocado para el mismo día de las elecciones.

“Imagínense ustedes lo que haríamos si tuviéramos un candidato a la gobernación o un gobernador que cree en la independencia; que ya ha dicho públicamente que no va a respetar el mandato de estadidad si la gente de Puerto Rico vota por la estadidad en el plebiscito que tenemos ahora. La realidad es que este plebiscito contiene la palabra independencia, contiene la opción de república asociada y contiene la estadidad…”, puntualizó.

Javier Jiménez, candidato del Proyecto Dignidad, insistió en que hay que “ordenar la casa” antes de hablar de estatus.

“La realidad es que quebraron al país por malas administraciones. Hubo un derroche de fondos públicos como nunca antes en la historia de Puerto Rico. Un país que recibe cantidades de fondos federales…pero una tras otra, malas administraciones, quebraron al país. La realidad es que nos traen cada cuatro años el tema de votar en un plebiscito para entretener al pueblo de Puerto Rico. Hasta que nosotros no pongamos al día la casa; hasta que no retomemos la administración pública y organicemos el desorden que ocasionaron los que lideraron a Puerto Rico… nosotros no podemos aspirar a un cambio de estatus”, consideró.

“Hemos pedido tres veces la estadidad en los últimos años, y qué ha pasado, nada. No ha pasado nada ni va a pasar nada…”, agregó.

Dalmau cerró sus planteamientos en cuanto al tema del estatus catalogando de “infantil” los ataques de Ortiz y González.

“El candidato popular y la candidata penepé insultan tu inteligencia. Fíjate en el planteamiento: basta que Juan Dalmau gane las elecciones, que al otro día puede decir que venga la independencia, y que el gobierno de EE.UU. del que somos territorio va a bajar la cabeza y decir, ‘ah caramba, como lo dice Juan Dalmau, hay que aceptarlo’…Así de infantil es que han tratado el tema del estatus político de Puerto Rico. Fíjate como la candidata del penepé te dice, ‘no, si gana Juan Dalmau se llevan los fondos federales’. No, no, no, no, se los están llevando ahora, porque el gobierno federal quien piensa que se están llevando los fondos federales precisamente han sido las administraciones del PNP y del Partido Popular. Donald Trump, si gana, el candidato de Jenniffer González, cree en el Proyecto 2025 que es eliminar proyectos de justicia social y de asistencia en salud, comida, madres jefas de familia, vivienda. O sea, ellos ponen en riesgo los fondos federales”, contrastó.

Ortiz y sus constantes referencias al contrato de LUMA Energy

Otro punto que llamó la atención del debate fueron las constantes referencias al manejo de González del tema de LUMA Energy, compañía encargada de la transmisión de la energía en Puerto Rico, por parte de Ortiz, cuando no se le había preguntado al candidato sobre el particular o no era el tema en discusión.

El líder popular inició la cadena de ataques contra los cambios de postura de González con respecto al contrato de LUMA desde qu se presentó.

“Voy a cancelarle el contrato a LUMA, le voy a dar cuidadores a 25,000 familias. Mi palabra es clara y firme. No cambio de posición todos los días de manera oportunista. Mi prioridad eres tú por encima de intereses políticos, partidistas e ideológicos”, prometió.

Seguidamente, el presidente del PPD utilizó el tiempo para respuestas de otros temas para señalar a González sobre su alegada falta de precisión sobre el tema de LUMA y la crisis energética.

Cuando se le preguntó sobre el asunto de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, volvió a señalar directamente a González y al partido que representa.

“El PNP ha tratado de que tú creas que esta elección se trata del PNP y la independencia. Eso no es verdad”, afirmó.

“De lo que se trata esta elección es de tener un líder con credibilidad, confiable, que tenga tus prioridades como su único y exclusivo camino. Por eso yo emplazo aquí hoy a la comisionada Jenniffer González a que explique si sus cambios de posición de LUMA tienen que ver con la recaudación que personas y allegados de LUMA le han hecho a ella. Además, la emplaza a que devuelva el dinero, y a que se comprometa con ustedes a que no va a recibir un solo donativo más. LUMA es el principal dolor de cabeza y no puedes tener un gobernador que cambie de posición para su conveniencia en contra de tus verdaderos intereses”, insistió el representante.

A esto, González refutó asociando a Ortiz con el convicto empresario Anaudi Hernández Pérez, quien encabezó tres esquemas de soborno y extorsión en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la Administración de Derecho Laboral (ADL) y en la Cámara de Representantes para cometer fraude en $2 millones.

“Yo creo que es evidente que el menos que tiene aquí fuerza moral para hablar de corrupción es el que le llevaba los negocios y las citas en el gobierno de (Alejandro) García Padilla a Anaudi (Hernández-Pérez). El que está aquí era el que hacía todas esas transacciones con esos jefes de agencias. De hecho, de los que están aquí el único citado a un gran jurado federal para contestar cosas de corrupción fue Jesús Manuel Ortiz”, señaló la presidenta del PNP.

Incluso, cuando se discutía el tema de la educación, Ortiz nuevamente se refirió a LUMA.

“El tema de LUMA impacta la educación. Es inaceptable escuelas y universidades cancelando clases porque no tenemos un servicio de energía eficiente. Y, mientras todo eso ocurre, la comisionada miente, no sé si intencionalmente ose le olvidan sus cambios de posiciones. Vayan a mis páginas de redes sociales, y van a ver allí la invitación a la actividad de recaudación que hizo ese ejecutivo de LUMA, y van a ver el festival de cambios de posiciones que se agravó incluso después de esa actividad…”, sostuvo.

González respondió con el argumento de que Ortiz llegó con embustes como siempre hace.

“La primera que hizo la fiscalización de LUMA fui yo hace dos años. La primera que llamó la crisis energética en LUMA fue esta servidora, y la única que le ha dicho al presidente de LUMA en la cara que voy a cancelar el contrato, soy yo”, se adjudicó.

Al ser cuestionado sobre los retos de seguridad en la isla y el alza en la incidencia criminal, Ortiz reiteró sus críticas sobre los cambios de postura de su contrincante, y además puso sobre la mesa la controversia por las grabaciones encubiertas de la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced con ayuda del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) como parte de una pesquisa por supuesto soborno contra la comisionada y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Lo que no vas a decir de mí es que el FBI me mandó a grabar porque una gobernadora, exsecretaria de Justica (Wanda Vázquez) y fiscal, entendió que la estaban sobornando como ocurrió con la comisionada residente…”, señaló Ortiz.

“González respondió: “Uno ve cuando las personas no están preparadas para ser líderes o gobernar a Puerto Rico cuando utilizan todos sus turnos, no para contestar preguntas, sino para atacar. A mí me atacan siempre, pero no tengo ninguno de los donativos de los que él habla, y de eso él sabe, porque manejaba los donativos para Anaudi y para las agencias de gobierno mientras García Padilla era gobernador”.

Cuando el periodista Julio Rivera Saniel le enumeró las distintas respuestas que ha dado González sobre si cancelará o no el contrato a LUMA en medio del abordaje del tema económico, González declaró: “La propuesta es la misma. Ese contrato hay que saber evidenciar cómo sacarlo para que le cueste menos al pueblo de Puerto Rico. Por eso, yo hablé en esa misma entrevista de crear un zar de energía para que pueda levantar la data de fiscalización. ¿Para qué?, para que al pueblo de Puerto Rico le cueste menos esa cancelación. Yo voy a cancelar el contrato. Y la única de los que están aquí que puede hacer entender a la Junta de Control Fiscal a la buena o a la mala, porque conozco el proceso, tanto en Washington como aquí, es esta servidora”.

El primo de González y el deslinde en Punta Bandera en Luquillo

Durante la discusión del tema de la corrupción, la periodista de El Vocero Istra Pachecho, le cuestionó a la comisionada sobre las alegaciones de que su primo Luis González Ortiz supuestamente aprobó como contratista del Departamento de Recursos Naturales el deslinde del proyecto Punta Bandera en Luquillo tres días después de que el desarrollador le hiciera una donación a su campaña.

La candidata alegó desconocer de ese trámite.

“Primero, desconozco de lo que me estás hablando. Yo no hablo con mi primo. Yo creo que la mayoría de los puertorriqueños tenemos muchos primos. Yo no lo voy a negar, es mi primo. Pero no tengo nada que ver con las gestiones que haga, ni las gestiones que haga ninguna de las agencias de gobierno; y mucho menos las implicaciones de que un donativo de campaña va a comprar mi consciencia. Yo llegué sin nada y sin nada me voy”, expuso.

Al momento, activistas y líderes comunitarios del municipio impugnan el deslinde por entender que viola los requisitos procesales del Reglamento 4860 y afecta el humedal en la zona.

