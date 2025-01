Abogado de Justin Baldoni planea demandar a Blake Lively

Bryan Freedman, abogado del actor Justin Baldoni, aseguró que planea demandar a la actriz Blake Lively luego de que ella demandó a Baldoni poor presunto acoso sexual durante el rodaje de la película ‘It Ends With Us’.

De acuerdo con el abogado de Baldoni, planean hacer públicas todas las pruebas que demuestran la supuesta inocencia de Baldoni. “Planeamos publicar cada mensaje de texto entre los dos. Queremos que la verdad salga a la luz. Queremos que los documentos estén disponibles. Queremos que la gente haga su determinación basada en pruebas”, dijo Freedman a NBC.

Además, el 31 de diciembre Baldoni presentó una demanda en contra del The New York Times por difamación e invasión de privacidad en falsa luz tras el reportaje que hizo el medio de comunicación sobre la demanda de Lively de acoso sexual en contra de Baldoni. Entre los demandantes en contra del medio de comunicación figuran las publicistas Melissa Nathan y Jennifer Abel, así como a los productores de ‘It Ends With Us’ James Heath y Steve Saraowitz.

Blake Lively presentó una demanda en contra de su coprotagonista de ‘It Ends With Us’ Justin Baldoni a quien acusó de acoso sexual durante el rodaje y de haber organizado una “campaña de desprestigio” en su contra en los meses posteriores. Lively acusó a Baldoni y al productor principal Jamey Heath de “acoso sexual reiterado y otros comportamientos perturbadores”, entre ellos besos no deseados e improvisados por parte del actor durante el rodaje de la cinta.

En la extensa demanda Blake Lively asegura que el ambiente de trabajo durante el rodaje de la película fue hostil por lo que se realizó una reunión para establecer límites y mejorar el ambiente de trabajo. La actriz exigió que se Baldoni dejara de hablar sobre su adicción a la pornografía, sobre sus genitales o experiencias sexuales previas en frente del equipo y de Lively.

“Espero que mi acción legal ayude a revelar estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian mala conducta y ayude a proteger a otros que puedan ser objeto de estas acciones”, dijo Lively a US Weekly.

Lively también acusa a Baldoni de generar una campaña de desprestigio en su contra durante la promoción de la cinta. Baldoni negó las acusaciones en su contra y las calificó como falsas y diseñadas para dañar su reputación.

