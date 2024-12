Jennifer López se negó a pagar por un show privado de Bruno Mars

La cantante y empresaria Jennifer López consideró muy cara la tarifa que podría cobrar el cantante Bruno Mars para cantar en la boda que estaba planeando, y que nunca se realizó, con el exbeisbolista Alex Rodríguez.

La organizadora de bodas de celebridades Marcy Blum reveló esta información en el podcast ” The Skinny Confidential Him & Her Podcast “. Blum estaba trabajando en la planificación de la boda de JLo y A-Rod y reveló la reacción de la cantante al enterarse de cuál era la tarifa de Bruno Mars.

Según relató la organizadora de bodas, durante la planificación de la boda se consideró contratar músicos para la celebración por lo que Jennifer López preguntó por el intérprete de ‘Granade’.

“Estábamos trabajando con J.Lo y A-Rod antes de que se separaran, y estaban revisando una lista de músicos, y ella dice, ‘¿Qué pasa con Bruno Mars?'”, relató.

Blum aseguró que había trabajado recientemente en una boda en la que Bruno Mars cantó y, según dijo la organizadora, el cantante cobró $5 millones de dólares por un show de 45 minutos.

Según dijo la organizadora, este monto le pareció una exageración a Jennifer López por lo que ella reaccionó diciendo: “¡No seas ridículo!”.

La organizadora dijo que puede contar esta historia porque no firmó ningún acuerdo de confidencialidad con la famosa pareja.

Jennifer López y Alex Rodríguez comenzaron a salir en 2017, tres años después de que se formalizó el divorcio entre JLo y Marc Anthony. En 2019 el beisbolista y la cantante se comprometieron pero la boda se pospuso debido a la pandemia por covid-19. Finalmente se separaron en 2021 y cancelaron la boda.

La pareja emitió un comunicado conjunto en Today alegando que seguirán trabajando juntos en los negocios que tenían juntos.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor a cada uno de nosotros y a nuestros hijos. Por respeto a ellos, el único comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y su apoyo”, dijo.

