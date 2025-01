Puerto Rico: mujer que irrumpió en misa en la que se encontraba Jenniffer González revela su identidad

Nueva York – Audri Nix, la joven que irrumpió en la misa en la que se encontraba Jenniffer González previo a que juramentara como gobernadora de Puerto Rico este jueves para insultarla, utilizó sus redes sociales para reiterar lo que había dicho, y, de paso, defenderse de quienes cuestionan su acción.

“Quiero dejar una cosa clara; yo lo que le dije a Jenniffer fue lo siguiente: le dije ‘pu**’, porque lo es; le dije que es una pilla, porque lo es; le dije que es la perra de LUMA, porque ella es la perra de LUMA; y le dije que Puerto Rico está sin luz por culpa de ella y del PNP (Partido Nuevo Progresista)”, indicó la boricua, una exponente de música urbana, en un videos desde sus cuentas.

Audri Nix insistió en que no amenazó de muerte a la gobernadora, sino al Partido Nuevo Progresista (PNP) que representa, ya que, según ella, la colectividad opera como una organización criminal.

“Primero tengo que aclarar lo siguiente, nadie amenazó a Jenniffer González de muerte; eso no es verdad. Eso es el chisme de los periodistas; y si ustedes ven el video, o sea la entrevista que me hicieron fuera de iglesia, yo dije ‘muerte al PNP’, que es una frase que muchos de nosotros estamos diciendo y es una frase retórica para decir que vamos a remover a este Partido que es una organización criminal. Yo dije ‘muerte al PNP’, no ‘muerte a Jenniffer’, ‘vayan a matar a Jenniffer’. Eso no fue lo que yo dije”, planteó la usuaria.

Audri Nix además argumentó que teme por su vida y responsabilizó a las autoridades locales y federales de cualquier cosa que le pase a raíz de su protesta.

“Si algo me pasa en las próximas 24 horas, si mis redes ya no están en las próximas 24 horas, si yo me desaparezco en las próximas 24 horas, fue la policía de Puerto Rico o fueron los federales, ¿ok?”, expuso.

“Así que mis amigas estén pendientes, porque yo tengo mascota; y, pues nada, mi abusador probablemente les va a dar mi dirección. El está loco por destruirme, así que nada”, concluye en el clip en la red social X.

En una de sus historias de Instagram, Audri Nix vuelve a mencionar a su abusador, pero sin especificar nombre ni ofrecer detalles de la naturaleza del ataque.

“Yo dando cara por el país y ustedes diciendo que ahora entienden por qué mi abusador, me abusó. Yo dando cara por el país y poniendo mi vida en la línea, poniendo mi seguridad en la línea, poniendo mi familia en la línea, y la contestación es ‘ahora entiendo a su abusador’, ‘ahora entiendo por qué, por qué fue abusada’”, cuestiona.

“Yo nunca voy a ganar esta, ¿verdad? Como que no hay forma de ganar en contra de este hijo de la gran pu**, ¿verdad? No hay forma de que mi abuso no sea ignorado. No hay forma de que ustedes me crean, ¿verdad?”, continúa la joven.

En uno de los videos que circula en redes sobre el incidente en la Parroquia Santa Teresita de Santurce, se ve a la manifestante gritándole a González desde uno de los banquillos.

“El pueblo te va a sacar” y “perra de LUMA”, lanza Audri Nix, entre otros epítetos. El hecho se reportó, a eso de las 8:30 a.m., mientras González y su esposo, José “Yovin” Vargas, escuchaban el mensaje del “padre Willie” o Wilfredo “Willie” Peña previo a la juramentación en el Capitolio de Puerto Rico.

La joven, que estaba enmascarada, fue sacada por agentes de la iglesia.

En el exterior, reiteró a medios de prensa lo que había dicho antes y se refirió más directamente a la crisis energética en la isla.

“Puerto Rico está sin luz. El 31 de enero sin luz. ¿Por quién?, por culpa de Jenniffer. La revolución viene…”, expresó Audri Nix, cuya identidad se desconocía en ese momento.

“Te vamos a sacar; vamos a sacar a esta cerda”, amenazó.

Un cartel que cargaba leía: “El pueblo no te quiere, Jenniffer pu**. Muerte al PNP, organización criminal”.

¿Quién es Audri Nix?

En su perfil en la red social donde acumula más de 105,000 seguidores, la puertorriqueña se identifica como cantante y activista. “Nací icónica y moriré icónica”, indica un mensaje introductorio en el perfil.

El perfil a su vez lleva a la cuenta de la organización sin fines de lucro TNR Santurce, que se dedica a atrapar, esterilizar y devolver gatos a su ambiente natural.

En las publicaciones en la cuenta destacan imágenes de Lolita Lebrón, líder nacionalista convicta de agresión agravada y otros crímenes por dirigir un ataque armado en el Congreso federal en 1954. El evento terminó con cinco congresistas heridos.

Tras ser arrestada, Lebrón expresó públicamente que no había ido a matar, sino a reclamar la libertad de su país.

Desde su cuenta, también hace referencia al trabajo de escritoras como la estadounidense Sylvia Plath, quien desarrolló la poesía confesional.

En varias de las fotos y videos, Audri Nix aparece posando en ropa interior o en traje de baño.

En un post del 2020, celebra su participación en “BRAVAS”, la primera serie latina de Youtube Originals producida por la reguetonera Natti Natasha y dirigida por Jessy Terrero.

Irónicamente, Natti Natasha fue una de las artistas que interpretó sus temas en la “Fiesta de pueblo” convocada por González en la Plaza del Quinto Centenario como cierre de la jornada de toma de posesión ayer.

Sigue leyendo:

(VIDEO) Mujer interrumpe misa en la que se encontraba la gobernadora entrante Jenniffer González: “Puerto Rico está sin luz”

Jenniffer González juramenta como nueva gobernadora de Puerto Rico con el compromiso de resolver crisis energética y apagones

(VIDEO) Puerto Rico: sacan a dos mujeres de toma de posesión de Jenniffer González por protestar

Trump dice que trabajará con Jenniffer González para hacer grande a Puerto Rico otra vez