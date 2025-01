Trump dice que trabajará con Jenniffer González para hacer grande a Puerto Rico otra vez

Nueva York – El presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una carta a la nueva gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en la que le expresó su compromiso de hacer a la isla grande otra vez.

“Querida gobernadora González Colón, felicidades al asumir el cargo de gobernadora de Puerto Rico. Estoy muy orgulloso de su victoria contundente e increíble compromiso de hacer a Puerto Rico grande otra vez”, indicó en la misiva que leyó la representante republicana de Florida María Elvira Salazar durante los actos protocolares de la toma de posesión.

“Espero trabajar de cerca con usted para realizar tu visión de un futuro seguro, próspero y exitoso para todos los puertorriqueños”, añadió Trump en el documento a González, quien abandona el puesto de comisionada residente en Washington D.C.

El texto hace particular hincapié en la intención de impulsar el desarrollo económico del territorio a través de la revitalización de infraestructura esencial.

“Con su liderazgo, podemos revitalizar la infraestructura esencial de la isla, impulsar iniciativas económicas de impacto, fomentar prácticas comerciales justas y proteger el bienestar de cada puertorriqueño”, señaló por medio de la carta.

“Melania y yo le extendemos nuestros mejores deseos a usted y a su encantadora familia, mientras se embarca en este importante viaje. Que Dios la bendiga a usted y al gran pueblo de Puerto Rico”, concluyó el presidente entrante que juramentará al cargo el próximo 20 de enero.

La carta no menciona el asunto del estatus político. Desde el periodo de campaña, se ha cuestionado que ni Trump ni el Partido Republicano tengan un compromiso explícito de resolver ese dilema.

El tema cobró mayor relevancia en el marco de la convención republicana en julio pasado en la que la colectividad aprobó una plataforma que no menciona directamente la estadidad para Puerto Rico como en años anteriores.

La relación de Trump con Puerto Rico ha sido agridulce, particularmente, desde el embate del huracán María en el 2017. El lanzamiento de papel toalla a damnificados por la tormenta durante su breve visita a la isla ese año, el aguante de algunos de los fondos destinados para reconstrucción y las restricciones adicionales impuestas provocaron el recelo de algunos sectores.

En cuanto al tema de dinero federal para avanzar con la reparación de la red eléctrica e impulsar programas de energía renovable, activistas, particularmente en la diáspora, han indicado que temen que el presidente restrinja nuevamente el financiamiento para la isla.

Al momento, Trump se no ha expresado directamente sobre estos asuntos.

González, quien también es de ideología republicana, ha indicado que la llegada de Trump al poder es una oportunidad para afianzar la relación entre las autoridades de Puerto Rico y las federales que además incluirá mayoría republicana tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes federal.

En una entrevista con El Diario a finales de septiembre pasado, la portavoz de prensa de Trump para medios hispanos, Vianca Rodríguez, planteó que si prevalecía en la contienda, el republicano empezará a mirar más de cerca los asuntos relacionados con Puerto Rico, que incluyen el estatus territorial.

“Ahora, cuando llegue Donald Trump a la Casa Blanca, son las conversaciones que ya llevábamos teniendo, que vamos a continuar teniendo, sobre, por ejemplo, el estatus territorial; el hecho de que muchos puertorriqueños, y estamos conscientes de eso, quieren un referéndum para poder decidir sobre lo que va a suceder en el futuro, sea la estadidad, sea independencia, lo que sea que ellos quieran escoger. Entonces, sí vamos a incentivar de que eso también se pueda discutir más adelante. Pero (ahora) lo que queremos enfocarnos es en eso: la economía, el costo de vida y mejorar el estilo de vida de todos”, expuso la también miembro del Comité Nacional Republicano (RNC).

Rodríguez además declaró que los controles impuestos por Trump en términos de fondos federales fueron una medida sensata y de sentido común para evitar el manejo fraudulento del dinero.

“Yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿no nos está dando el tiempo la razón?, porque muchos lo criticaron en su momento en cómo se estaban procesando los fondos, y esto técnicamente, es un tema que no tiene que ver con la campaña actualmente; pero yo creo que, como puertorriqueña, me di cuenta que tenían toda la razón para poder aguantarse un poquito el proceso dada la intensa corrupción que todavía persiste en la isla en el gobierno actual. Entonces, eso siempre ha existido. Por eso es que tuvieron que implementar diferentes estipulaciones o reglas para que pudieran entonces aprobar los fondos para diferentes organizaciones o las personas o estructuras que las necesitaran para que no cometieran fraude. Yo creo que son medidas sensatas, de sentido común, cuando ya de por sí hay desconfianza en el proceso gubernamental en la isla…”, sostuvo.

La delegación federal republicana que asistió a la toma de posesión en la que González juramentó oficialmente al cargo este jueves incluyó, entre otros, al representante de Pennsylvania, Glenn “GT” Thompson; Joe Wilson, representante de Carolina de Sur; la representante de Samoa Americana, Aumua Amata; y Claudia Tenney, representante de Nueva York.

