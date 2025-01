Jenniffer González juramenta como nueva gobernadora de Puerto Rico con el compromiso de resolver crisis energética y apagones

Nueva York – Acompañada de su esposo y de sus gemelos, Jenniffer Gonzaléz, juramentó este jueves como la nueva gobernadora de Puerto Rico y centró su discurso inaugural en el compromiso de resolver asuntos que afectan diariamente a la isla como la crisis energética y los constantes apagones bajo LUMA Energy.

“Un nuevo año de retos; un nuevo año de mucha emoción; un nuevo año donde redoblo mi fe inquebrantable en que construyamos un Puerto Rico mejor”, empezó González su mensaje.

De inmediato, la gobernadora se refirió al urgente reto de lograr un sistema eléctrico funcional.

“Son muchos los retos que enfrenta nuestra isla. El más reciente un apagón que dejó a nuestra isla sin electricidad en plena despedida de año, y eso precisamente es lo que me mueve a atender ese primer reto con sentido de urgencia y sensibilidad, y utilizar los recursos de fondos federales que conseguimos en el Congreso de Estados Unidos para que de una vez y por todas tengamos un sistema eléctrico que funcione y que no nos falle cuando más lo necesitamos”, reconoció.

La saliente comisionada residente, quien se presentó como producto de la educación pública,

agradeció el apoyo de su madre y de su esposo, y resaltó la presencia de sus bebés.

González procedió a destacar la presencia del presidente de República Dominicana, Luis Abidaner, con una promesa de continuar estrechando los lazos económicos y de amistad con la isla vecina.

González también reconoció la presencia de exgobernadores de Puerto Rico como el saliente, Pedro Pierluisi; y los del Partido Popular Democrático (PDD), Aníbal Acevedo Vila, Alejandro García Padilla y Sila María Calderón (primera mujer gobernadora en la isla).

La nueva gobernadora además mencionó al comisionado residente entrante del PPD, Pablo José Hernández, quien juramentará mañana a su cargo en la capital federal.

González promete resolverle a los puertorriqueños

Seguidamente, la gobernadora aseguró que el Gobierno que encabeza le resolverá a todos los boricuas, pero en particular a los que más lo necesitan.

“Yo le vengo a decir al pueblo que tienen aquí a una mujer decidida a hacer las cosas que hay que hacer para atender las necesidades de nuestra gente humilde en los campos, en los pueblos, en las zonas rurales, en nuestros residenciales; a nuestra clase media trabajadora, van a tener a un Gobierno que los escuche, que los atienda y que resuelva”, prometió.

“Mi visión de gobierno no es de construcción de grandes obras, pero sí de una infraestructura que funcione; de que tengamos la salud para el pueblo mejorando nuestros hospitales; el Centro Médico convertirlo en un centro de trauma nivel uno; que tengamos una red eléctrica que funcione; que podamos mantener y atraer más manufactura a nuestro pueblo…”, argumentó sobre sus prioridades.

“Hoy estoy aquí para decirles que voy a cumplir lo que les prometí; que voy a trabajar incansablemente para eso”, continuó.

“Yo quiero construir un nuevo Puerto Rico. uUn Puerto Rico de oportunidades donde no miremos quién tiene, sino lo que se necesita; donde podamos atender a nuestros adultos mayores; donde podamos atender a nuestros viejos que muchas veces no tienen un alimento en sus noches o que están solos; o las graves condiciones de salud mental que enfrenta nuestro pueblo. Yo estoy segura que podemos hacerlo”, apostó.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, toma juramento acompañada por su cónyuge José Jovin; sus hijos José Yovín Jorge y Jenniffer Nydia Mercedes Vargas; y su madre Nydia Colón, ante la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, frente al Capitolio en San Juan. Foto: EFE/ Thais Llorca

El tema de la estadidad para Puerto Rico

Por otro lado, la primera ejecutiva se comprometió a luchar por la igualdad plena para todos los puertorriqueño a través de la estadidad o anexión de la isla a EE.UU.

“La desigualdad que vive el pueblo de Puerto Rico la combatiré con toda mi fuerza”, dijo.

“La estadidad significa igualdad y yo quiero que tengamos ese acceso a oportunidades”, agregó.

Jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico le tomó juramento

El mensaje de González se dio después de que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maité Oronoz Rodríguez, le tomara el juramento simbólico como la primera mujer gobernadora del Partido Nueva Progresista (PNP) en la historia del territorio. González había completado previamente el proceso oficial de juramentación ante el referido foro.

Donald Trump le envía carta a González

Como parte del acto protocolar, la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, leyó una carta que le envió el presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, a González.

En la misiva, el magnate expresó su disposición para trabajar con la gobernadora para “hacer a Puerto Rico grande otra vez“.

“Querida gobernadora González Colón, felicidades al asumir el cargo de gobernadora de Puerto Rico. Estoy muy orgulloso de su victoria contundente e increíble compromiso de hacer a Puerto Rico grande otra vez”, inició Trump.

“Espero trabajar de cerca con usted para realizar tu visión de un futuro seguro, próspero y exitoso para todos los puertorriqueños”, añadió.

El texto hace enfásis en la intención de impulsar el desarrollo económico del territorio a través de la revitalización de infraestructura esencial.

“Con su liderazgo, podemos revitalizar la infraestructura esencial de la isla, impulsar iniciativas económicas de impacto, fomentar prácticas comerciales justas y proteger el bienestar de cada puertorriqueño”, destacó Trump en su misiva.

Trump no mencionó específicamente el tema energético ni los procesos relacionados con la reconstrucción de la red eléctrica con fondos federales.

Tras el mensaje inaugural de la gobernadora, esta caminaría hasta La Fortaleza, que pasará a ser su residencia oficial y la de su familia, y, posteriormente, iniciaría un evento artístico en la Plaza del Quinto Centenario abierto al público.

Protestas y arrestos durante la jornada

La jornada de actividades relacionadas con el cambio de gobierno en la isla no estuvo exenta de protestas y controversias.

Una de las primeras fue la reportada poco después de las 8 a.m. en la Parroquia Santa Teresita en Santurce, donde González acudió junto a su esposo José “Yovin” Vargas a una misa.

Del lugar removieron a una mujer encapuchada que interrumpió brevemente el servicio para amenazar con que sacaría a González del cargo.

“Te vamos a sacar”, gritó la fémina cuya identidad se desconoce.

En el exterior del templo y tras ser abordada por medios de prensa, la disidente responsabilizó a González por la crisis energética en la isla.

“Puerto Rico está sin luz. El 31 de enero sin luz. ¿Por quién?, por culpa de Jenniffer. La revolución viene…”, declaró.

“Te vamos a sacar; vamos a sacar a esta cerda”, añadió.

La mujer no fue arrestada.

Sin embargo, otras dos que protestaron durante los actos protocolares en el Capitolio, que iniciaron a eso de las 10 a.m., sí enfrentan procesamiento criminal.

Una de las dos llevaba una camiseta que leía “Muerte al PNP”. La segunda aparece en video mientras levanta el dedo del medio y carga una bandera de Puerto Rico.

El Negociado de la Policía evalúa presentarle cargos de alteración a la paz y obstrucción a la justicia, respectivamente, a las implicadas. En otro incidente, pero cerca del puente Dos Hermanos, las autoridades arrestaron a un hombre que se encontraba por el área a la que se habían movilizado grupos ambientales que tenían como lema “La Naturaleza tiene quien la defienda”. Presuntamente, la persona estaba bloqueando el flujo de vehículos.

“El policía le dijo que no trancara el carril que discurre hacia San Juan, porque sabes que aquí hay dos derechos, está el derecho de ellos protestar, pero está el derecho de la gente a poder circular”, declaró a El Nuevo Día José González Montañez, director del Negociado de Tránsito y Patrullas de Carreteras del Negociado.

González dijo que no le preocupan las manifestaciones

Tras la juramentación, González dijo que no le preocupaban las manifestaciones en contra suya y del PNP en medio de las actividades relacionadas con la toma de posesión.

“No me preocupa…Ellos dijeron que, pasada la elección, iban a hacer protestas todos los días, aún cuando yo no había juramentado, así que están en campaña política. Yo no lo veo de otra manera. Además, la palabra de Dios es amor. Yo no tengo tiempo para el odio. El que tenga tiempo para odio, está destinado a fracasar en sus intentos. Yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Eso no me va a desenfocar, y si se creen que con eso me molestan, no conocen quién es Jenniffer González”, aseguró González a preguntas de periodistas.

Por otro lado, un enfrentamiento entre personal de seguridad de la Casa de las leyes y el candidato electo al Senado por nominación directa, Eliezer Molina, se reportó en horas de la mañana cuando se le negó el acceso al proceso de juramentación en el recinto.

La situación llevó a que Molina y un grupo de simpatizantes cuestionaran repetidamente a los encargados de la seguridad sobre las razones para no dejarlo entrar al Capitolio.

Thomas Rivera Schatz, presidente entrante del Senado y quien está enfrentado con Molina desde hace años, dijo a Telemundo que el senador electo por acumulación no figura en la lista de candidatos certificados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), ya que no ha cumplido con la entrega de los documentos requeridos.

“Pues, por ejemplo, debe la prueba de dopaje, que lo hace la Comisión… Estimo que (tampoco ha entregado) los demás documentos, que se le requieren a todos los demás candidatos”, agregó Rivera Schatz.

Por su parte, la CEE indicó, por medio de declaraciones escritas, que para que un candidato electo pueda ser certificado, tiene que cumplir con la presentación de los documentos requeridos en los Artículos 7.2 y 10.11 del Código Electoral de Puerto Rico (Ley Num.58-2020).

“Si bien es cierto que la Comisión tiene y cumple cabalmente con el deber ineludible de hacer valer la voluntad de los electores que mediante el sufragio eligieron a los funcionarios que habrán de representarlos, es importante recordar que, sin distinción de persona, cada acción tiene y se realiza conforme establece la Ley”, añadió la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, en el comunicado.

Padilla Rivera añadió que a Molina el secretario de la CEE le notificó de lo anterior mediante comunicación electrónica.

En el Capitolio, juramentaron 26 senadores y 53 representantes.

Más de la cobertura de El Diario sobre el cambio de gobierno en Puerto Rico:

Trump dice que trabajará con Jenniffer González para hacer grande a Puerto Rico otra vez

(VIDEO) Mujer interrumpe misa en la que se encontraba la gobernadora entrante Jenniffer González: “Puerto Rico está sin luz”

(VIDEO) Puerto Rico: sacan a dos mujeres de toma de posesión de Jenniffer González por protestar

Impiden acceso al Capitolio de Puerto Rico a Eliezer Molina, senador electo por nominación directa

Las claves de la toma de posesión del gobierno de Jenniffer González en Puerto Rico