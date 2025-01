Carolina Sandoval habla de la muerte de Killadamente: ‘Siempre fue muy bondadosa’

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval subió un video para lamentar el fallecimiento de la creadora dominicana de contenido Killadamente.

En la publicación, la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! afirmó: “Cada día que pasa yo sigo comprobando que estamos aquí de paso, que no importa la edad que tengas, la situación económica, que en esta vida no importa nada, la vida es un ratico. Me he quedado como ustedes en shock por el tema de la partida a destiempo de una chica que conmigo fue maravillosa. Yo conocí a Killadamente como ustedes, a través de las redes, pero la conexión siempre fue espectacular. En el año 2019 nos escribíamos, nos mandábamos mensajitos”.

La Venenosa, como también es conocida, afirmó: “Espero que Dios la haya recibido, siempre fue muy bondadosa, muy amable, todavía recuerdo su risa, su manera de vivir”.

Recordó a los hijos de la dominicana, para quienes pidió fuerzas en estos momentos: “Solo deseo que sus muchachitos encuentren a alguien que los logre amar solo como una madre sabe hacerlo y que veamos que en la vida, si hoy amaneciste, ya tienes todo”.

¿Qué se sabe de la muerte de Killadamente?

Su hermana Kathyan compartió este sábado la noticia que ha sorprendido en las redes sociales: “Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme a una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz, hermana mía”.

Acerca de la causa de muerte, indicó: “Estamos esperando los resultados de su autopsia para llegar a una mejor conclusión. Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar y se quedó sin aire”.

Además de esto, dijo: “Le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”.

En las redes sociales, Killadamente era una personalidad influyente, que logró fama gracias a su espontaneidad y simpatía.

