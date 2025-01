Alex Padilla: “Vengo a darlo todo con Pumas de la UNAM”

El futbolista mexicano y nuevo jugador de los Pumas de la UNAM, Alex Padilla, se mostró bastante contento de haber regresado a México para unirse lo más pronto posible a las filas del cuadro universitario para apoyarlos en lo que será su camino por el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN tras su llegada al aeropuerto en territorio azteca, donde sostuvo que no está arrepentido por haber dejado las filas del Athletic Club de Bilbao en LaLiga de España; al contrario resaltó que confía que esta sea una de las mejores decisiones de su carrera.

“Para mí es muy importante este reto, al final es uno de los equipos más grandes de México. Para mí es muy ilusionante. Estoy muy contento y vengo a darlo todo”, expresó el jugador en sus declaraciones.

“Solo buenas palabras de Pumas. Al final cuando me llega la opción de poder defender la portería de Pumas no me lo pienso y aquí estoy hoy”, agregó la figura de 21 años tras su arribo al aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México..

De igual manera destacó que espera poder mantener el gran nivel deportivo que le ha permitido poder jugar para los Pumas de la UNAM esta temporada y así demostrar que tiene las cualidades necesarias para poder formar parte de la selección de México en un futuro.

“Yo vengo a hacer mi trabajo que es trabajar día a día y eso me ha hecho llegar aquí. Tengo que seguir en la misma línea“, concluyó Padilla.

Alex Padilla llega a las filas felinas en calidad de préstamo por un año y medio tras firmar un contrato con el Athletic Club hasta el 2029, por lo que se espera que esta medida le permita ver al cuadro español su desarrollo en el terreno de juego para poder llevarlo a Europa y formar parte de su plantilla en LaLiga de España.

