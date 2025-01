Bad Bunny aclara si sus nuevas canciones están dedicadas a Kendall Jenner

Con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, ‘Debí tirar más fotos’, Bad Bunny ha generado una oleada de especulaciones entre los opinólogos de redes sociales. Muchos se han apresurado a relacionar las letras del disco con la relación del cantante con la modelo Kendall Jenner, con quien habría terminado en septiembre del año pasado. Sin embargo, el reguetonero salió al paso de estas suposiciones y dejó claro que sus canciones no hablan de personas en específico o “esa persona” en específico.

En una reciente entrevista con Time, Bad Bunny fue tajante al desmentir las teorías de sus seguidores.

“El significado de las canciones puede variar. No tienen que ver con personas específicas; la gente no tiene ni puta idea de quién hablo“, dijo para aclarar que las composiciones de ‘Debí tirar más fotos’ no son un reflejo de su relación con la famosa modelo.

Desde que el álbum vio la luz, muchos usuarios comenzado a imaginar posibles escenarios sobre la vida privada de Bad Bunny, tratando de vincular las letras con su romance con Kendall Jenner, tal como lo han hecho en ocasiones anteriores con otros aspectos de su carrera.

Durante su entrevista con Time, Bad Bunny expresó su molestia con quienes interpretan sus canciones basándose únicamente en rumores sobre su vida personal.

“La gente siempre inventa historias, pero sólo yo sé lo que vivo”, afirmó.

A pesar de las teorías sobre Kendall Jenner, Bad Bunny insiste en que ‘Debí tirar más fotos’ es un reflejo de su conexión con Puerto Rico. El boricua aseguró que muchos de sus temas están inspirados en los ritmos tradicionales de su tierra natal y que inclusive muchas de sus letras expresan su sentir sobre temas sociales y políticos de la llamada “isla del encanto”.

“Quiero que la gente entienda que mis canciones son un espejo de lo que siento, no de lo que los demás creen que vivo”.

