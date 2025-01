Chiquibaby lamenta incendios en Los Ángeles: ‘Dios tenga misericordia’

Chiquibaby, presentadora del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, es uno de los artistas que ha reaccionado a los incendios en California, que han dejado varios muertos y personas evacuadas por la magnitud de este hecho.

En su cuenta en Instagram, la mexicana escribió: “Mientras estoy subiendo este compendio de fotos estoy muy conmovida hasta las lágrimas, por lo que veo en mi California un estado que me vio crecer, me dio mucha felicidad, satisfacciones y me forjó en la mujer que soy”.

La famosa también afirmó: “Les comparto fotos de distintas partes emblemáticas de Los Ángeles, pero las últimas imágenes son de dos comunidades que fueron mi casa por varios años Pasadena y Altadena (Mi último hogar) antes de mudarme a Miami”.

Esta publicación causó algunas reacciones entre el público de Chiquibaby, la mayoría para pedir por quienes se han visto afectados por estos incendios.

“Dios tenga misericordia y piedad de todos los damnificados que los proteja y que pronto puedan detener ese horrible incendio, para Dios no hay nada imposible por eso oremos todos con mucha fe y esperanza”, escribió una usuaria.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Lamentable situación, hay que orar mucho por ellos que Dios tenga misericordia”, “Estamos debastados en Los Angeles es muy triste”.

Los incendios en Los Ángeles se han convertido en una situación alarmante para los habitantes de la ciudad, además, ha habido pérdidas de casas.

Debido a que las llamas han continuado, los esfuerzos del Departamento de Bomberos no han cesado para aplacar el fuego.

Se estima que la extensión de estos incendios han superado las 5.000 hectáreas, de acuerdo con los reportes que han hecho las autoridades.

