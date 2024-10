Chiquibaby tras la muerte de su madre: “Me cuesta sonreír”

El regreso de Chiquibaby a la televisión ha sido un momento emotivo para la audiencia del programa. Su ausencia por el fallecimiento de “Mamá Coco” dejó un vacío en su vida personal, y su regreso estuvo marcado por una mezcla de tristeza y amor. A pesar de su dolor, la conductora se esforzó por seguir adelante, mostrando su profesionalismo y dedicación ante las cámaras.

La presentadora ha compartido sus sentimientos en Instagram, mostrando una vulnerabilidad que ha resonado con muchos de sus seguidores. Este tipo de conexión emocional no solo la humaniza ante su audiencia, sino que también ayuda a otros a entender que el duelo es una parte natural de la vida.

“Soy Honesta! Mi corazoncito está Roto, me cuesta sonreír y no sé cómo lidiar con este dolor, dicen que cada quién responde diferente al duelo, al luto, a mí me ha hecho bien regresar a la TV, a la radio, a mi rutina, pero no es fácil, cuando hay unos segundos en silencio, cuando me dan un abrazo solo quiero llorar, todo me recuerda a ella y tengo una mezcla de diferentes sentimientos a la vez… ¡Porque sé que tengo que ser ‘fuerte’ para mi hija, para mi esposo, pero siento que el mundo se ha detenido! Has pasado por una experiencia como la mía y quieres compartir cómo saliste adelante te leo”, fue el mensaje que compartió en la red social de la camarita.

Su fortaleza al regresar al programa refleja un profundo compromiso no solo con su trabajo, sino también con su comunidad de fans, quienes la han acompañado en este momento tan delicado. La manera en la que ha manejado su dolor y su regreso al escenario es un ejemplo de resiliencia y autenticidad, cualidades que, sin duda, fortalecen su relación con el público.

Ana Patricia Gámez también ha pasado por momentos tan dolorosos como el de su colega. Por ello, le compartió un mensaje tras su dura situación: “Es muy difícil continuar con nuestra ‘rutina’ aunque todo se sienta diferente, un día a la vez mi Chiqui, vive tu duelo a como sientas que es necesario, vendrán días mejores y otros no tanto, apóyate de ayuda profesional si sientes que lo necesitas, te abrazo fuerte”.

Sigue leyendo:

· Chiquibaby está en “shock” tras la partida física de su mamá

· Chiquibaby relata el desorden alimenticio que le hizo desaparecer su periodo menstrual

· Chiquibaby confiesa que ha probado la marihuana para mejorar el rendimiento en la intimidad