Paulo Quevedo dice haber estado enamorado de Cristina Porta

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ en Telemundo captó la atención del público también por las intensas polémicas que surgieron entre sus participantes. Uno de los temas que generó mayor controversia fue el posible enamoramiento entre Paulo Quevedo y Cristina Porta, lo cual ha desatado una gran cantidad de opiniones.

La cercanía entre Paulo y Cristina es un punto focal del debate. A medida que pasaron los días, los gestos de cariño entre ellos, que incluían abrazos y palabras de apoyo, fueron interpretados por los demás concursantes y la audiencia como un posible romance. No obstante, esta percepción se complicó por el contexto personal de Quevedo, quien tenía una pareja y un hijo fuera del programa.

Se reveló que Paulo había enviado audios a Maripily en los que insultaba a Cristina, poniendo en tela de juicio su vida personal y profesional. Además, fueron filtrados en las redes sociales, lo que desató una lluvia de críticas hacia Paulo por su comportamiento y falta de respeto.

“Efectivamente como dices, sí estaba muy enamorado de ella. Me regañaba porque hablaba con ustedes. Es por eso que en un momento yo dejé de escribir y aun así lo hacía. Yo ya no le veo posibilidad a esto. Verdaderamente, me ha afectado mucho. Estoy muy dañado. Estoy muy mal moralmente. Va a ser difícil salir adelante, pero es lo que toca y ni modo”, se le escucha decir.

El impacto de estas revelaciones en los fans ha sido significativo, polarizando la opinión pública en dos bandos: aquellos que defienden la libertad de actuación de los exconcursantes dentro y fuera del programa y aquellos que condenan la falta de lealtad y el desprecio hacia Cristina.

“Lo que sí me está dejando frío es que es una mitómana, es una mentirosa. Ya le he cachado tantas mentiras, es tan infiel, o sea, es tan infiel, promiscuidad a todo lo que da y está ahorita ahí promocionando a un pend*jo que se acaba de comer, a un españolete y que está muy cabr*n, pero bueno, está bien, estoy aprendiendo”, agregó.

