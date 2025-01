Carolina Sandoval muestra su cuerpo de verano

Carolina Sandoval, presentadora del show ¡Siéntese Quien Pueda!, que transmite la cadena Univision, se caracteriza por compartir en redes sociales varios momentos de su día a día.

Recientemente, la famosa apareció en su casa, luciendo un bikini y comentó cómo se prepara desde ya para recibir el verano.

También dijo que desde ya ha ido tomando algunas medidas para que cuando llegue esa época del año se vea como quiere.

“Ay, Dios mío, yo preparándome para este cuerpo, pero no solamente para verano, porque la gente se prepara el cuerpo solamente para el verano desde enero, ¿cómo están, mis amores, mi gente linda? ¿Tú sabías que el cuerpo no solamente hay que prepararlo para el verano? Para todas esas personas, hoy me va a acompañar la doctora Tania Medina”.

Luego, en el live que hizo dieron algunos consejos para mejorar la figura, pero muchos de sus usuarios se enfocaron fue en como luce Carolina Sandoval.

“Tenemos que tener el cuerpazo el año entero”, decía la doctora.

Luego, la artista explicaba que para intervenirse con la doctora es necesario tener buena salud: “Y el cuerpazo indica salud, porque la doctora Tania Medina no te puede echar cuchillo, como tú quieras que le llames, si usted está en sobrepeso o tienes la azúcar alta”.

La doctora comentó que en el caso de Carolina Sandoval se ha ido preparando muy bien para su operación: “Te estás viendo hermosa y después solamente vamos a tener que dar esos detallitos. Tenemos que comer saludable, disminuir las bebidas alcohólicas, no fumar, tomar multivitamínicos”.

La conductora de televisión dijo que su doctora es bastante estricta con quien no cumple los cuidados, pues si determina que no han hecho algo bien, la experta decide no operar al paciente.

En la transmisión le dejaron varios comentarios a la Venenosa, como también es conocida. Algunos de estos fueron: “Cada día más hermosa”, “Hermosa, desde Argentina”, “Esa es la actitud”, “Estás muy bella, como que las batallas te ponen más guapas”, “Ese traje de baño está divino y te queda espectacular”.

