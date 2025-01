Dulce hace tiempo ya había negado que su hija la golpeara

La muerte de Dulce, reconocida cantante mexicana, el 25 de diciembre, ha dejado un vacío en el corazón de muchos de sus seguidores y ha desatado una serie de reflexiones sobre su vida y, en particular, su compleja relación con su hija, Romina Mircoli. A pesar de que la artista ha partido, las revelaciones sobre su vínculo familiar continúan generando controversia y especulación en los medios.

Amigos cercanos de Dulce, como Jorge Flores, conocido como ‘el Vidente de las estrellas’, y Francisco Cantú, han indicado que existía una mala relación entre la cantante y su hija. Estas afirmaciones cobran mayor relevancia a la luz de audios recientes de Ofelia Cano en los que Romina hace comentarios despectivos hacia su madre, refiriéndose a la relación que Dulce mantenía con uno de ellos.

La historia de conflictos entre ella y su hija no es nueva. Hace años, se comenzaron a escuchar rumores sobre un posible maltrato físico por parte de Romina hacia su madre. En una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante en septiembre de 2017, Dulce abordó estas alarmantes especulaciones, negando rotundamente que existiera violencia en su hogar.

Afirmó que tales acusaciones eran infundadas y que habían tenido un impacto emocional devastador en ella: “Eso es la cosa más dolorosa y triste que viví; terminé en el hospital, operándome de apendicitis y no sé qué tanta cosa de los corajes que hice. Gracias a Dios, eso jamás sucedió. Me parece que es la aberración más espantosa que he visto. Pienso yo que el que un hijo le pegue a una madre, va más allá de un pecado, no tiene calificativo”.

El desenlace de estos acontecimientos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de las relaciones familiares, particularmente dentro de la esfera pública. La vida de una figura como Dulce, llena de éxitos y celebridades, estuvo acompañada de desafíos que cada individuo puede enfrentar en su vida cotidiana.

“Que le hayan achacado eso a mi hija fue un dolor muy grande, no me importa si dicen que alguien me golpeó, me importa que supongan que mi hija me pegó a mí, eso no sucedió. Las dos lloramos mucho”, agregó durante la conversación.

