Jessica Maldonado llora en Al Rojo Vivo al hablar de los incendios en Los Ángeles

Jessica Maldonado, reportera del programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, lloró al contar cómo perdió su casa producto de los incendios en Los Ángeles, California.

Durante una entrevista con el programa contó el terror que vivió al tener que huir de su casa porque el fuego ya había alcanzado la propiedad.

“De verdad que no lo puedo describir con palabras, Jessi, Lulu; lo que me tocó vivir nunca lo había vivido en mi carrera”, dijo entre lágrimas para afirmar luego que la devastación ha sido horrible.

La comunicadora explicó que todo fue muy rápido y que le ha dejado una gran lección de vida. “Yo estaba con mi perrito, con mi mamá que anda con su caminador. Ha sido de las experiencias más aterradoras que he vivido. No sé en qué condiciones está mi casa, pero mi mamá y mi perrito están bien”, agregó.

Contó que se siente muy triste porque fueron años de esfuerzo para tener su casa, pero da gracias a Dios por haber salido con vida junto a su familia de esta situación.

Maldonado se mostró muy afectada en sus declaraciones y explicó que estuvo un tiempo sin poder comunicarse con los suyos porque no le dio tiempo de sacar ni el cargador de su teléfono.

“Ya era muy de noche cuando llegué a un lugar donde me pude quedar porque los hoteles están llenos, todo mundo está en esta situación, con hijos, con mascotas y a veces no te dejan entrar si tú tienes un perrito, pero él es mi hijo, yo no lo podía dejar”, agregó.

Acerca del estado de su casa, explicó que intentó ver hoy cómo estaba la propiedad, pero los bomberos le dijeron que todavía no podía pasar. “No sé si mi casa está perdida, si algo se salvó, no sé, solamente sé porque vi la parte que están bloqueando los bomberos que las dos casas que estaban arriba de la mía están colapsadas”, dijo.

Su compañera Lourdes Stephen le dio unas palabras de aliento: “Solamente te recuerdo, Jessi, que tu hogar es donde está tu familia y tu hogar está viviendo y eso es lo importante. Esas palabras tuyas son un reflejo de la gente que nos está viendo, de las familias que están sufriendo tanto. Este infierno ha venido a quemar los sueños e ilusiones de la gente, pero mientras haya vida hay espacio por delante y como familia nos estamos apoyando y vamos a estar ahí para apoyarte a ti y a las personas que lo necesiten”.

