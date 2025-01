Secretario de Educación federal se refiere a canción de Bad Bunny para pedir seguimiento a medidas educativas a favor de Puerto Rico

Nueva York – El secretario saliente del Departamento de Educación federal, Miguel Cardona, emplazó a los integrantes del Caucus Hispano del Congreso (CHC) a que le den seguimiento a las iniciativas que lideró bajo su mandato en favor de la educación en Puerto Rico, como la descentralización del sistema.

“Por favor, no se olviden de mi bella islita de Puerto Rico. Puerto Rico los necesita más que nunca. En términos de educación, que no pase en Puerto Rico como le pasó a Hawái”, expresó Cardona como parte de su mensaje durante la juramentación del Caucus Hispano del Congreso celebrado el miércoles.

La declaración del funcionario es una referencia a uno de los temas del nuevo disco “Debí tirar más fotos” del reguetonero Bad Bunny, titulada “Lo que le pasó a Hawaii”, en la que el trapero expone el problema de la gentrificación en Puerto Rico.

El tema hace alusión a los boricuas que se ven forzados a migrar por los retos que enfrenta el territorio. La canción también menciona el problema de la corrupción.

“Quieren quitarme el río y también la playa

Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya

No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai

Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”, alerta parte de la letra de la canción.

Durante su estancia en el puesto, Cardona, de origen boricua, lideró la iniciativa IDEAR (Iniciativa de Descentralización del Sistema de Educación en Puerto Rico) junto a las autoridades en Puerto Rico. A grandes rasgos, el esfuerzo busca otorgar mayor autonomía fiscal y administrativa partiendo de las regiones, para así reducir la politización en la agencia.

Sin embargo, con el cambio de gobierno, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, es incierto el rumbo del proyecto.

¿Qué es el Caucus Hispano del Congreso?

El CHC es un organismo que reúne a líderes hispanos en el Congreso para asegurar que los asuntos que afectan a la comunidad estén en la mesa y se discutan.

“El Caucus se dedica a dar voz y a avanzar, por medio del proceso legislativo, asuntos que afectan a los hispanos en Estados Unidos, Puerto Rico, y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte”, indican desde su página web.

En resumen, el CHC atiende asuntos nacionales e internacionales y trabaja las políticas que impactan a la comunidad hispana.

El CHC, al momento, incluye seis legisladores de origen boricua. De estos, dos iniciaron labores en la Capital este año: Nellie Pou, quien representa a Nueva Jersey en la Cámara, y Pablo José Hernández, nuevo comisionado residente de Puerto Rico en Washington. El comisionado tiene derecho al voto en comités, pero no en el pleno de la Cámara.

En la reunión inaugural del Caucus Hispano, su presidente, Adriano Espaillat, destacó que el Congreso 119 que recién inició congrega el número más grande de latinos en la historia.

En un mensaje, Espaillat, representante de NY de origen dominicano, enfatizó en la importancia de aprovechar esta fuerza colectiva para avanzar una estrategia unificada en respuesta a los retos y oportunidades delante, particularmente ante la llegada del presidente Donald Trump.

“Hoy, como Caucus Hispano del Congreso, nosotros reafirmamos nuuestro compromiso compartido de atender las prioridades de todos los latinos en Estados Unidos, incluyendo el empoderamiento económico, alfabetización en inteligencia artificial, reforma migratoria, equidad en el cuidado de salud, vivienda y justicia climática y acceso a educación de calidad”, resaltó Espaillat sobre el enfoque del grupo.

“Los latinos han contribuido grandemente al progreso de Estados Unidos. Durante este momento crítico, nos unimos para asegurar que nuestras voces sean escuchadas, nuestros derechos protegidos y nuestras comunidades levantadas”, expuso.

Las prioridades del CHC en el Congreso 119

Las prioridades de la agenda del grupo para atender desde el Congreso, según enumeró Espaillat, son las siguientes: reforzar las comunidades y compromiso de respuesta rápida; avanzar medidas de vivienda segura y asequible; asegurar el empoderamiento económico a través de la inteligencia artificial para comunidades latinas; fortalecimiento de alianzas en las Américas y una reforma migratoria humana.

Proceso descentralización AMPR

El Congreso de Estados Unidos no trabaja directamente con el proceso de descentralización en Puerto Rico, pero los fondos federales que se manejan en la isla para varios programas de la agencia tienen que ser aprobados en la Capital federal.

El alcance de IDEAR

La iniciativa IDEAR se creó, en el 2023, mediante orden ejecutiva firmada por Cardona y el entonces gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

El fin era iniciar un proceso de transformación del sistema educativo público puertorriqueño al descentralizar la toma de decisiones para que las comunidades educativas tengan autonomía administrativa y fiscal.

Un resumen ejecutivo de la iniciativa destaca que Cardona además creó el Equipo de Sostenibilidad de la Educación en Puerto Rico (PRES) en el Departamento de Educación de EE.UU. para ayudar a Puerto Rico a administrar los $3,000 en fondos proporcionados a través del Plan de Rescate Estadounidense, firmado por el presidente Biden el 11 de marzo de 2021. Además de los $3,000 millones, la Administración Biden asignó a la isla fondos de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus de 2021 (CRRSA).

También, el Departamento otorga más de $600 millones en subvenciones anuales de programas a Puerto Rico.

Lo último que dijo la nueva gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, es que por el momento no habrá cambios en los procesos de descentralización del Departamento de Educación en la isla.

“Sigue operando igual hasta que el secretario (Eliezer Ramos Parés) tenga la oportunidad de evaluar eso. Yo le he pedido que nos enfoquemos en el inicio de clases, más allá de desmantelar o terminar con un programa. Así que sigue corriendo todo igual hasta que el secretario pueda hacer esa evaluación y me haga una recomendación”, declaró González a preguntas del El Nuevo Día.

La gobernadora argumentó que no habría que desmantelar nada porque no se había hecho nada con respecto a IDEAR.

“La realidad es que no se había hecho el proceso, solamente ocurrió en una región”, añadió González.

La Oficina Regional Educativa (ORE) de Ponce fue la primera que inició la transición para lograr mayor autonomía.

De hecho, Enrique Torres Turrel fue seleccionado como nuevo superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Ponce.

A Torre Turrel, quien ha servido como maestro, le correspondía dirigir la primera agencia educativa local o LEA como parte de los procesos para descentralizar el sistema de instrucción pública de Puerto Rico.

Las expresiones de la primera ejecutiva contrastan con unas esbozadas previamente en las que afirmó que la descentralización no formaba parte de su política pública.

Ramos Parés regresó al puesto esta semana tras ser designado por la gobernadora luego de abandonar labores en el 2023 a pedido del exgobernador Pierluisi.

En entrevista a principios de semana con El Diario, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, notificó que mantendría este jueves una reunión con Ramos Parés sobre ese y otros temas.

“Queremos llevarle los puntos más importantes, y, entre ellos, la descentralización. Pero, ella ya se manifestó sobre ese tema. Entiendo que no va a seguir con el proyecto IDEAR hasta este momento. Ella entiende que puede llevar la descentralización de otra manera”, dijo el portavoz sindical a preguntas de este rotativo.

El entrevistado añadió que espera por la decisión final de la Administración entrante en cuanto a IDEAR.

“Nosotros vamos a abogar por que cualquier proyecto de ley o iniciativa que ella proponga que lleguen los fondos a donde deben de llegar, a las comunidades y a los estudiantes, y nosotros la apoyaremos”, adelantó.

Según el presidente de la AMPR, aunque IDEAR no es un proyecto perfecto, se esperaba que con su implementación, la politización en el sistema iba a menguar a medida que madurara en un periodo de 10 años.

Bonilla espera que Ramos Parés acerque más a la gobernadora a los reclamos de la AMPR y de otros sectores a favor de la descentralización.

