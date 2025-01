Tanya Charry tuvo que salir desesperada de su casa en Los Ángeles por incendios

Tanya Charry, reportera del programa El Gordo y la Flaca, tuvo que salir desesperada con sus hijos de su casa en Los Ángeles por los fuertes incendios que se han registrado desde hace varios días.

En un contacto que tuvo con Lili Estefan y Raúl de Molina, la periodista colombiana comentó: “Efectivamente, las cosas no quiero decir que empeoran, pero no se han mejorado. Aquí en California no hay contención de los incendios”.

La periodista ha recorrido la zona de Pacific Palisades y ha quedado sorprendida con lo devastado que ha quedado el lugar.

“Anoche, por ejemplo, hubo un incendio que fue controlado en las montañas de Hollywood, muy cerca de Sunset, muy cerca al lado de donde yo vivo”, afirmó.

Tanya Charry explicó que en donde ella vive se quemaron tres casas y por ende pasó un susto. “Yo estaba con Bruno, Sol (su hija), tuve que salir con maletas, mi esposo estaba de viaje, tuve que salir con maletas, muy rápido porque el desespero, cuando te empiezan a sonar las alarmas es muy fuerte”, aseguró.

Al regresar a su casa se encontró con un policía y le sorprendió que le preguntara si había visto a personas provocando el fuego.

Por esta razón, la colombiana mencionó que no se descarta la posibilidad de que algunas personas hayan causado estos incendios.

“De hecho, esta mañana, ya llegando a Pacific Palisades, estuve en un momento en el que había una investigación en curso. Nosotros le preguntamos a los oficiales, estaba el área cerrada, para saber qué estaba pasando y había una persona dentro de un carro”, explicó.

Algunos televidentes reaccionaron a esta situación con mensajes como: “Waooooo,😮ahora mismo yo pensando en que posibles personas hayan provocado el fuego,y creo que puede ser cierto..Que mal Dios mío”, “¡Claro que si, esos incendios son provocados! Hay tanta gente nueva que llega a estas regiones, desde el norte de Los Ángeles, hasta el sur de Ensenada en México, todos los años sufrimos los vientos del este llamados Santa Anna, y esa gente no sabe que no debes hacer fogatas, tirar colillas, encender cualquier tipo de fuego, ni carnes asadas, porque no ha llovido y esta es nuestra época de lluvias, esta todo seco, no quiero saber en verano”.

