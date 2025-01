Galilea Montijo estuvo a punto de darse por vencida

Galilea Montijo ha compartido parte de su vida personal revelando un capítulo complicado que vivió en 2024. Durante una conversación en el programa Netas Divinas, confesó haber enfrentado una oleada de emociones que la llevaron a contemplar, en momentos de profunda tristeza, la posibilidad de renunciar a la vida.

“Les voy a decir algo que aprendí, no necesariamente es malo. Venía de una racha tan dolorosa, pasaron como tantas cosas con mucho dolor, con mucha tristeza que llegó un momento y llegó un punto en el que dije: ‘Ya me bajo de este tren llamado vida, me quiero ir a la… me bajo en la siguiente esquina, qué hago en este mundo, me la vivo ca…”, dijo durante el programa.

La presentadora, cuando fue interrogada por su compañera Natalia Téllez sobre la lección más difícil aprendida en ese periodo, habló de la desesperanza y la confusión reinante en su vida. Montijo no solo reflejó su vulnerabilidad, sino que también enfatizó la importancia de enfrentar y aceptar los procesos emocionales, a pesar de las opiniones externas que pueden trivializar las experiencias individuales.

“Sí, llegó un punto que dije: ‘Creo que no sirvo para este mundo, todo lo estoy haciendo mal’. Llegó un punto en el que la verdad yo me sentía muy mal en todos los aspectos, de esos puntos en los que estás metido como en el hoyo, que no ves nunca el final, ni el final del dolor, ni la luz ni de tener una solución a todos tus problemas. Es bien fácil cuando alguien te dice: ‘Échale ganas'”, mencionó.

A lo largo de su relato, Galilea demostró un orgullo palpable por haber superado esos momentos oscuros. Actualmente, con la distancia del tiempo, comparte que la mayor enseñanza que obtuvo de esa etapa fue la relevancia de la ligereza en la vida. Reconoce que permitir que las cosas fluyan sin aferrarse demasiado puede resultar en un enfoque más saludable y positivo ante los desafíos.

“Aprendí, por eso les decía hace casi ya dos años, a soltar, a dejarme llevar, a no encab… como dices tú. No todo el mundo puede pensar como tú. Si te está llevando la fre… aprender ese proceso, que es fácil decirlo ya cuando pasó”, agregó Galilea.

Sigue leyendo:

· Galilea Montijo aclara nueva controversia sobre su vida

· Galilea Montijo revela si quiere a una suplente por Paola Rojas

· Galilea Montijo estaría distanciada de Paola Rojas