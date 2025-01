Kate del Castillo tuvo que irse de su casa en Los Ángeles: ‘Esto no para’

Las autoridades de Los Ángeles ordenaron el desalojo de la zona en la que vive la actriz mexicana Kate del Castillo, quien ha contado los duros momentos que se viven en la ciudad debido a los incendios.

En sus historias de Instagram, la protagonista de La reina del Sur comentó cómo tuvo que salir de su vivienda, debido a la situación que se registra desde hace días.

“Vengo llegando de trabajar, con un frío espantoso con la noticia de que voy a tener que evacuar mi casa, en Los Ángeles, bueno, más bien ya la evacué, tengo amigas ahí que me están ayudando a sacar mis cositas, lo más inmediato, rescatar mis coches y llevarlos a un lugar seguro, sacar las cosas de mi caja fuerte”, explicó.

Luego de esto, dijo que la situación ha sido incontrolable por ahora y por ende muchas personas se han visto afectadas: “Esto no para, está muy feo, no hay nada que yo pueda hacer, es más si mañana que no trabajo, me voy a Los Ángeles, no me dejan ni siquiera entrar a la zona que yo vivo, ya está resguardada ahí”.

En su mensaje, la artista dedicó unas palabras a quienes la han apoyado en esta difícil situación: “Gracias, hay gente maravillosa, de verdad que si no es por mis amigas que fueron, a lo mejor no las dejaban entrar, en estos momentos los documentos es lo más importante, lo demás es lo de menos, esto es terrible”.

En cuentas dedicadas al entretenimiento, como la del programa El Gordo y la Flaca, subieron las declaraciones de Kate del Castillo y se han generado cientos de reacciones.

Algunos de los mensajes que se han leído son: “Dios los proteja, la vida es lo principal. Duele perder lo que con esfuerzo se consigue, pero Dios tiene”, “Esto es terrible, yo ya empaqué mis documentos y un cambio de ropa, ya vi anoche que el fuego está cerca de casa quisiera fuera una pesadilla pero es real desgraciadamente”, “Kate tu tranqui. Dios siempre está en control”.

Los incendios en Los Ángeles han dejado un saldo de al menos 10 muertos y miles de afectados por esta situación, que intentan controlar los bomberos de la ciudad.

