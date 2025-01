Pizza Hut publicó estudio sobre hábitos de consumo en EE.UU. ¡te sorprenderán los resultados!

Pizza Hut publicó su segundo Informe anual de tendencias de la pizza, que incluye las últimas investigaciones sobre los hábitos de consumo de pizza y una perspectiva sobre las tendencias emergentes en la industria. Desde los ingredientes y las combinaciones únicas hasta los hábitos de consumo de pizza, el informe ofrece una visión integral de cómo los estadounidenses aman la pizza.

Pizza Hut y sus expertos culinarios predicen que 2025 será un año de más pizza (el 32% de las personas predicen que comerán más pizza que en 2024), combinaciones de pizzas, sabores atrevidos y modernos, entre varias otras tendencias exploradas en su último informe.

El amor por la pizza en todo Estados Unidos

· Una persona promedio come 288 porciones de pizza al año. Eso equivale aproximadamente a 480 galones por persona, lo que significa que el país come colectivamente 95,040,000,000 porciones de pizza al año, el equivalente a 240,000 piscinas olímpicas.

· Este año el 32% predice que comerá más pizza que en 2024.

· Kansas lidera el consumo de porciones de pizza al mes, en promedio, y afirma que come un promedio de 9.4 porciones al mes. Los siguientes estados que consumen más porciones son Dakota del Norte (9.9), Dakota del Sur (9.4), Virginia Occidental (9.3) y Wisconsin (9.3).

Hábitos y comportamientos en el consumo de pizza

· El debate sobre cómo comer una porción de pizza se ha resuelto, ya que casi la mitad de la gente dice que la forma correcta es “con la punta primero“, no doblada.

· Además, el 44% de las personas dice que comer pizza con tenedor es un delito alimentario.

Más de la mitad (57%) de los encuestados afirmó que le gusta comer pizza fría como sobras al día siguiente.

· En consonancia con el año 2024, el viernes es el día más popular (43%) para comer pizza. El sábado (23%) y el miércoles (11%) son los siguientes días más populares de la semana.

Datos curiosos sobre la pizza

· El 18% de las personas abandonarían las redes sociales durante un año si pudieran tener pizza gratis todos los días.

· Otros abandonarían el alcohol (28%), el café (20%) y los dulces (14%).

· Muchos amantes de la pizza compartieron con qué celebridad les gustaría comer un trozo de pizza. En el primer puesto se encontraba Morgan Freeman (9%). Otras celebridades con las que les gustaría comer un trozo de pizza son Taylor Swift (7%), Paul McCartney (7%), Joe Rogan (6%) y George Clooney (5%).

Para más detalles de la encuesta y su metodología, ingresa aquí.

