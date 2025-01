Christian Estrada manda mensaje a su ex Alicia Machado

El modelo Christian Estrada, quien podría entrar al reality show La Casa de los Famosos All-Stars ofreció esta semana varias entrevistas a programas de la cadena Telemundo y habló de varios temas, incluyendo a su ex Alicia Machado.

En el show La Mesa Caliente le preguntaron qué pasaría si se reencuentra con la venezolana dentro de la famosa mansión en México.

Ante la interrogante, el creador de contenido respondió: “Ay, como que me están espantando”.

Sin embargo, afirmó que luego de un año y medio de relación, aprendió muchas cosas de ella: “Me hizo madurar, por supuesto, es una tipaza, siempre la voy a admirar, la voy a amar, me quedo con los mejores momentos de Alicia, la amo”.

También le preguntaron con quién no le gustaría convivir dentro de La Casa de los Famosos All Stars y respondió: “Con gente, falsa, yo siempre he sido honesto”.

Las conductoras le pidieron un nombre y sin pensarlo contestó: “Con Clovis”. Poco después explicó las razones por las que dio esta respuesta: “Yo era el que lo aconsejaba, él me decía cómo acercarse a Aleska y yo le decía ‘haz esto’. Le daba consejos y me vas a dar la espalda por una mujer”.

Alicia Machado: la opinión que tiene de su ex

Alicia Machado, meses después de que terminó con Christian Estrada, explicó que la diferencia de edad afectó entre ellas. “Así como estoy vieja para salir con un hombre menor que yo, también estoy vieja para soportar algunas cosas”.

Además de esto, la Miss Universo 1996 explicaba que no se arrepentía de nada de lo que vivió con él, pero las cosas simplemente no se dieron para que continuaran con su romance.

La posibilidad de que se reencuentren en La Casa de los Famosos All-Stars ha generado mucha expectativa, pues Christian Estrada podría ver de nuevo a Aleska Génesis, a quien intentó conquistar en el reality show, pero al final terminó con Clovis Nienow.

Sigue leyendo:

· Mucho drama previo al inicio de La Casa de los Famosos All-Stars

· La Casa de los Famosos All-Stars: ¿Está listo Adrián Marcelo para enfrentarse a Niurka, Manelyk y Laura?

· Estos son los ex habitantes que no van y los que sí van a entrar a La Casa de los Famosos All-Stars